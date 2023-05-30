نمو أرباح «الكابلات الكهربائية» 182.6% خلال 3 أشهر إلى 202 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال الكابلات الكهربائية -المجمعة- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 182.6% لتصل إلى 202.17 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 71.53 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي 2022.

وارتفعت إيرادات الكابلات الكهربائية، بنسبة 44.3%، خلال 3 أشهر لتصل إلى 1.53 مليار جنيه، مقابل 1.06 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة الكابلات الكهربائية، خلال 3 أشهر تحقيق صافي ربح بقيمة 60.14 مليون جنيه، مقابل 24.03 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.