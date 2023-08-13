نمو أرباح «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» المجمعة بنسبة 40.5% بالنصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاح القوائم المالية المجمعة، والمستقلة عن النصف الأول من العام الجاري 2023.

وارتفعت أرباح الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المجمعة، بنحو 40.5%، لتسجل 198.07 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل 140.93 مليون جنيه، خلال النصف الأول من 2022.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، نمو إجمالي الإيرادات، بنحو 55.1 ، إلي 1.97 مليار جنيه، مقابل 1.26 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

فيما تضمنت القوائم المالية المستقلة للشرق الأوسط لصناعة الزجاج، تفاقم صافي خسائر الشركة بنحو 171%، لتصل إلي 37.08 مليون جنيه، مقابل 13.65 مليون جنيه.

يذكر أن نتائج أعمال شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاح عن عام 2022، تضمنت تحقيق صافي ربح بقيمة 75.93 مليون جنيه، مقابل 174.55 مليون جنيه، خلال 2021، بنسبة تراجع 56.5%.