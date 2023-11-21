نمو أرباح «الجيزة للمقاولات» 5.5% خلال 9 شهور إلى 44.28 مليون جنيه

اعتمد مجلس شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وأظهرت القوائم المجمعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات ، تحقيق نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 5.5% ، لتسجل 44.28 مليون جنيه، خلال 9 شهور.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 41.99 مليون جنيه خلال عام الفترة المماثلة من 2022.

وتراجع إجمالي إيرادات الجيزة العامة للمقاولات، بنحو 22.4%، خلال 9 أشهر ، لتسجل 815.38 مليون جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة الجيزة العامة للمقاولات تحقيق 46.14 مليون جنيه صافي أرباح ، مقابل 42.11 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.