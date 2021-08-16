نمو أرباح «الإسكندرية للخدمات الطبية» 460% خلال النصف الأول 2021

حققت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – مستشفى المركز الطبى الجديد – الإسكندرية طفرة فى أرباحها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وقالت الشركة في بيان وصل المال انها سجلت صافى ربح بقيمة 27.703.811 جنيه خلال النصف الأول مقارنة 4.982.824 جنيه بنفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة قدرها 460% .

وزاد مجمل الربح من 23.523.553 جنيها عام 2020 إلى 52.360.628 جنيها عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 122%، وارتفع إيراد النشاط من 93.830.235 جنيها عام 2020 إلى 131.610.060 جنيها عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 40 % .

وذكر بيان الشركة أن نتائج الأعمال المحققة قد جاءت رغم استمرار جائحة كورونا ويرجع هذا إلى التركيز فى أبرام تعاقدات جديدة مع مختلف الجهات والتطوير المستمر للخدمة الطبية والأجهزة والاهتمام بالمريض كسياسة عامة لكسب ثقته ورضاءه والاهتمام بكل ما يعنيه مع تقديم الخدمة الطبية بجودة وكفاءة عالية .

وجديد بالذكر أن المركز الطبى الجديد – الإسكندرية المستشفى الخاص الوحيد بالاسكندرية الذى يحتوى على مركز متكامل لتشخيص وعلاج ومتابعة الأورام بكافة وسائل العلاج ( اشعاعى – كيماوى – جراحى ).

وهو المركز الوحيد المرخص له فى القطاع الخاص بزراعة الكلى والكبد إلى جانب كافة الوسائل التشخيصية والعلاجية لجميع الأمراض والجراحات المتخصصة .

ويعتزم بنك أبوظبى التجارى التخارج من الشركة، وبيع حصته التى حصل عليها فى ديسمبر الماضى، مقابل عقد الرهن القائم بينه وبين المستثمر الهندى «بى آر شيتى»، المالك لمجموعة «NMC» للرعاية الصحية والمساهم الرئيسى السابق لـ «الإسكندرية للخدمات الطبية».

وقالت مصادر لـ”المال” إن قيمة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى العروض التمهيدية التى تقدمت بها الشركات الـ 6 كانت تدور حول700 – 750 مليون جنيه، مشيرة إلى احتمالية قيام المتنافسين بزيادة القيمة للفوز بالصفقة لتصل لـ 800 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية» بواقع : %51 لصالح «أبوظبى التجارى»، و%25.9 لشركة «تواصل»، و%9.8 للمستثمر تامر عبد الله، والباقى أسهم حُرة التداول بالبورصة المصرية.