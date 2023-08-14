نمو أرباح «إيبيكو» 67.3% بالنصف الأول من 2023 والإيرادات تسجل 2.26 مليار جنيه

خلال 6 أشهر لتسجل 509.28 مليون جنيه، مقابل 304.38 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022

نمو أرباح «إيبيكو» 67.3% بالنصف الأول من 2023 والإيرادات تسجل 2.26 مليار جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

11:47 ص, الأثنين, 14 أغسطس 23

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من عام 2023.

وتمكنت الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، من تحقيق نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 67.3%، خلال 6 أشهر لتسجل 509.28 مليون جنيه، مقابل 304.38 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفع إجمالي مبيعات إيبيكو بنحو 30.6%، خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 2.26 مليار جنيه ، مقابل 1.73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق صافي ربح بقيمة 468.95 مليون جنيه، مقابل 297.59 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:47 ص, الأثنين, 14 أغسطس 23