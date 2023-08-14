نمو أرباح «إيبيكو» 67.3% بالنصف الأول من 2023 والإيرادات تسجل 2.26 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من عام 2023.

وتمكنت الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، من تحقيق نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 67.3%، خلال 6 أشهر لتسجل 509.28 مليون جنيه، مقابل 304.38 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفع إجمالي مبيعات إيبيكو بنحو 30.6%، خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 2.26 مليار جنيه ، مقابل 1.73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق صافي ربح بقيمة 468.95 مليون جنيه، مقابل 297.59 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.