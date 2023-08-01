نمو أرباح «أموك» 11% خلال 2022-2023 إلى 1.32 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة، غير المدققة للعام المالي 2022-2023.
وحققت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك ” نموا في صافي الارباح المجمعة بنسبة 11%، خلال العام المالي 2022-2023.
وسجلت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك “، صافي ربح بقيمة 1.31 مليار جنيه، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022.
كما قفزت إيرادات شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنحو 31%، لتسجل 24.2 مليار جنيه مقابل 18.44 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة.
وارتفعت صافي أرباح “أموك” المستقلة بنحو 2%، خلال 2022-2023، لتصل 1.06 مليار جنيه.
وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.