نمو أرباح «أموك» 11% خلال 2022-2023 إلى 1.32 مليار جنيه

ارتفعت صافي أرباح "أموك" المستقلة بنحو 2%، خلال 2022-2023، لتصل 1.06 مليار جنيه.

نمو أرباح «أموك» 11% خلال 2022-2023 إلى 1.32 مليار جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

11:34 ص, الثلاثاء, 1 أغسطس 23

وافق مجلس إدارة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة، غير المدققة للعام المالي 2022-2023.

وحققت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك ” نموا في صافي الارباح المجمعة بنسبة 11%، خلال العام المالي 2022-2023.

وسجلت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك “، صافي ربح بقيمة 1.31 مليار جنيه، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022.

كما قفزت إيرادات شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنحو 31%، لتسجل 24.2 مليار جنيه مقابل 18.44 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارتفعت صافي أرباح “أموك” المستقلة بنحو 2%، خلال 2022-2023، لتصل 1.06 مليار جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:34 ص, الثلاثاء, 1 أغسطس 23