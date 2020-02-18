172 % نموًا في حجم إنفاق المصريين على تأمينات الحياة خلال 10 سنوات (جراف)

وبلغ حجم إنفاق المصرى على شراء وثائق التأمين على الحياة 6 يورو خلال عام 2018 مقابل 2.2 يورو فى عام 2009

شهد حجم إنفاق المصريين على تأمينات الحياة ارتفاعا بنسبة 172.7% خلال 10 سنوات وذلك منذ عام 2009 وحتى عام 2018، وذلك وفقا لخريطة التأمين التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز للتأمين وإعادة التأمين، وبلغ حجم إنفاق المصرى على شراء وثائق التأمين على الحياة 6 يورو خلال عام 2018 مقابل 2.2 يورو فى عام 2009، ويتم احتساب تلك النسبة عبر قسمة حجم أقساط تأمينات الحياة على عدد السكان لمعرفة نصيب الفرد، وشهدت تلك السنوات العشر معدلات نمو إيجابية فى حجم الإنفاق على تأمين الحياة ما عدا عام 2010 والذى شهد معدل نمو سلبى وهو العام الذى شهد الأزمة المالية العالمية.

9.1 % انخفاضا فى حجم إنفاق المصريين على تأمينات الحياة فى 2010

وبلغ حجم إنفاق المصريين على تأمينات الحياة فى عام 2010 انخفاضا بنسبة 9.1% عن العام السابق حيث بلغ حجم الإنفاق فى 2010 حوالى 2 يورو، فيما عاود حجم الإنفاق على شراء وثائق التأمين على الحياة معدلات نموه الإيجابية فى عام 2011 ليرتفع إلى 2.2 يورو بمعدل نمو 10% عن العام السابق.

وفى عام 2012 ارتفع إنفاق المواطن المصرى على شراء وثائق تأمين الحياة إلى 2.4 يورو بمعدل نمو 9.1% عن العام السابق، فيما بلغ حجم الإنفاق فى عام 2013 حوالى 2.8 يورو بمعدل نمو 16.7% عن العام السابق، وارتفع حجم الإنفاق فى عام 2.14 إلى 3.2 يورو بمعدل نمو 14.3%.

19.5% ارتفاعا فى الإنفاق بعد التعويم

وشهد عام 2015 ارتفاع حجم إنفاق المصريين على شراء وثائق التأمين على الحياة لتبلغ 3.7 يورو بمعدل نمو 15.6% عن العام السابق، وخلال عام 2016 ارتفع حجم إنفاق المصرى على تأمين الحياة إلى 4.1 يورو بمعدل نمو 10.8% عن العام السابق، وارتفع حجم الإنفاق فى عام 2017 إلى 4.9 يورو بمعدل نمو كبير بلغ 19.5% وهو العام الذى شهد تعويم الجنيه المصرى وارتفع حجم أقساط التأمين، وفى عام 2018 ارتفع حجم إنفاق المصرى على تأمين الحياة إلى 6 يورو بمعدل نمو 22.4% عن العام السابق.

مصر تحتل المركز الـ54 فى الترتيب العالمى

واحتلت مصر المركز الـ 54 عالميا من حيث حجم إنفاق المصريين على تأمينات الحياة خلال عام 2018، بعد كل من باكستان والسعودية وكازاخستان وكينيا وتركيا وسريلانكا، وذلك وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

الجراف التالى يوضح تطور حجم إنفاق المصريين على شراء وثائق التأمين على الحياة خلال 10 سنوات (المبلغ باليورو).