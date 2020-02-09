نموذج محاكاة النظام المصرفي يبدأ أولى محاضراته لطلاب 4 جامعات

تقام المحاضرات لطلاب الفرقة الرابعة بجامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان والأهرام الكندية .

بدأ نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري ( EBSM ) – الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى وبنك مصر – أولى محاضراته بالمعهد لطلاب الفرقة الرابعة بجامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان والأهرام الكندية .

وذكر بيان صادر عن نموذج محاكاة النظام المصرفي أن المحاضرات تقام يومياً في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءا لمدة خمسة أيام على التوالي.

وعقب الانتهاء من المحاضرات سيتم تطبيق ومحاكاة ما تم دراسته في بنك مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات.

أما بالنسبة لطلاب الفرق الأخرى فستبدأ مواعيد محاضراتهم في نهاية شهر فبراير الجاري.

ويستهدف النموذج تمكين الطلاب من الالتحاق بالعمل البنكي وإكسابهم مهارات مختلفة وخبرات للحياة العملية وزيادة قدرتهم على التعامل مع سوق العمل وتأهيل الطلاب مباشرة للعمل المصرفي.

ولإفادة أكبر عدد من طلاب الجامعات انتشر النموذج العام الماضى فى أكثر من جامعة منهم (جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة الإسكندرية – جامعة سوهاج) واستكمل الانتشار في هذا العام في جامعة الأهرام الكندية.