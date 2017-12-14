نموذج افتراضي للقيادة في ختام ورشة القابضة للمياه وتك الفرنسية

المال - خاص اختتمت اليوم الخميس فعاليات ورشة القيادة واتخاذ القرار التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع جامعة أجروباريس تك الفرنسية، وتضمنت تنفيذ عدد من البرامج لتنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي باستخدام نماذج المحاكاة والتطبيقات العملية. وأشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس

المال – خاص

اختتمت اليوم الخميس فعاليات ورشة القيادة واتخاذ القرار التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع جامعة أجروباريس تك الفرنسية، وتضمنت تنفيذ عدد من البرامج لتنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي باستخدام نماذج المحاكاة والتطبيقات العملية.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بما حققته الدورة التدريبية من نتائج عملية، وتفاعل قوى، ومعايشة المتدربين طبيعة عمل ومسئوليات متخذ القرار من خلال النماذج العملية والمحاكاة لدراسة حالة مقاربة للواقع المصري.

وقال، رسلان، إن من أهم نتائج الورشة تنمية مهارات الإدارة، والقيادة، والقدرة على فهم البعد المالي والإداري.

وأوضح، أن تلك الورشة تعد أول تطبيقا لبرنامج القيادة واتخاذ القرار فى مصر، ولدينا خطة طموحة فى تطبيق مراحل متقدمة من التدريب بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

وأضاف أن على المتدربين تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج فى شركاتهم بمختلف المحافظات، ونقل الخبرات الى زملائهم.

وأكد على ضرورة التواصل بين المتدربين واجتماعهم بصفة دورية لتنشيط واسترجاع وتقييم ما درسوه خلال البرنامج.

وأشار إلى أهمية تمصير تلك البرامج، للارتقاء بالأداء المؤسسي ورفع القدرات التخطيطية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه، قال، جون أنطونى فأبى، رئيس جامعة “أجروباريس تك” الفرنسية، إن أحد مخرجات البرنامج هي بناء فرق العمل وتوزيع المهام للاستعانة بها فى تحقيق الأهداف ومجابهة التحديات.

واستعرض، جاك برترام، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بجامعة “أجرو باريس تك” الفرنسية، أهم أنشطة الورشة، واختيار نموذجا افتراضيا لمدينة تصل نسبة التغطية بها 60% وكان على المتدربين وضع إستراتيجية وافية للوصول بنسبة التغطية إلى 100%، والأخذ فى الاعتبار ما تعلموه من دراسة البيئة المحيطة وكافة الظروف الداخلية والخارجية، وتحديد الجدوى المالية والتدفقات النقدية ومستوى الدين وفرص الاستثمار.

وأضاف، أن نموذج المحاكاة يقوم على تقييم النتائج، وعقد مقارنات بين الوضع الراهن والوضع المستقبلي من خلال تطبيق Software يحلل المؤشرات والمدخلات التى يقوم بإدخالها كل فريق، ويكون على المتدربين إعادة تقييم الاستراتيجية الموضوعة وتعديلها وتصحيح المسار وفقا لمخرجات البرنامج.