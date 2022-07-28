%30 نموًا مستهدفًا فى حجم التبادل التجارى بين مصر والهند

كشف الوزير المفوض التجارى، يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة فى تصريحات خاصة لـ«لمال»، أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين المصرى والهندى إلى %30 خلال العام الحالى.

وأوضح «الواثق بالله» أنه جارٍ تنظيم زيارة إلى الهند، تضم وفدًا مصريًا، ترأسه وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع خلال العام المقبل على أقصى تقدير.

وقال فى تصريحات لـ«المال» -على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الهندى أول أمس- إن هدف الزيارة بحث فرص التبادل التجارى بين الجانبين المصرى والهندى.

وأضاف أنه جارٍ التفاوض حاليًا مع كبرى الشركات الهندية التى أبدت رغبتها فى الاستثمار بمصر فى قطاع الهيدروجين الأخضر، رافضًا ذكر أسمائها.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصرى الهندى، بحضور سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي، واجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وممثلين عن وزارات النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والحجر الزراعي.

وأعلن «الواثق بالله» أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند شهد نموًا تاريخيًا غير مسبوق خلال عام 2021، إذ وصل إلى 6.3 مليار دولار.

وتأتى الهند فى المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجارى لمصر، ونمت الصادرات المصرية إلى الهند بشكل ملحوظ خلال العام الماضى لتصل إلى حوالى 3 مليارات لأول مرة فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.

وتتضمن أبرز بنود الصادرات المصرية المنتجات البترولية، والمنتجات الكيمياوية والأسمدة، والأمونيا، والقطن، والموالح، بينما تتمثل أبرز الواردات المصرية من الهند فى اللحوم، والأرز، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والشاي، والبن.

ولفت إلى أن مصر والهند تستهدفان الارتقاء بحجم التبادل التجارى بينهما خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى12 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الهندية فى مصر والتى بلغت حوالى 3 مليارات حتى 2021.