%64 نمواً فى مبيعات «شيرى» خلال العام الماضى

أعلنت مجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيرى، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن نمو مبيعات سيارات «شيري» بنسبة %64 لتستحوذ على حصة سوقية %7.6 من إجمالى مبيعات قطاع سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر خلال العام الماضى.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته مجموعة «غبور» بمناسبة إطلاق الطرازات الجديدة «شيي تيجو 8 برو»- ذات السبع مقاعد- المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» عبر 4 فئات بأسعار تتراوح من 525 إلى 605 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

قال سعد حبيب، رئيس قطاع مبيعات سيارات الركوب بمجموعة «جى بى غبور أوتو»، إن إطلاق الطراز الجديدة من «تيجو 8 برو» يأتى ضمن خطة الطروحات المقرر تقديمها من سيارات العلامة الصينية «شيرى» داخل السوق المحلية، موضحًا أن استراتجية «غبور أوتو» تعتمد على طرح الطرازات والموديلات الجديدة التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.

وأضاف حبيب أن المجموعة تقوم بإجراء العديد من الدراسات التى يمكن من خلالها التوسع طرح الطرازات الجديدة بمختلف فئاتها بهدف تلبية متطلبات جميع العملاء.

شيري-تيجو-8-برو-2022

من جانبه، أكد فريد فاضل، رئيس قطاع العلامة التجارية «شيري» بمجموعة «جى بى غبور اوتو»، أن تقديم الطراز الجديد «تيجو 8 برو» يأتى ضمن التعاون المشترك بين «جى بى غبور أوتو» و«شيرى الصينية» التى تعد أفضل الماركات الصينية المطروحة داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن العلامة الصينية «شيري» تمكنت من زيادة مبيعاتها فى مصر بنسبة %64 لتحتل المرتبة الثالثة بقائمة الماركات الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب بحصة سوقية %7.6 من إجمالى مبيعات القطاع سيارات الركوب خلال العام الماضى.

يذكر أن العلامة الصينية «شيري» تصدرت قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا في قطاع سيارات الركوب «الملاكي»، بعدما تمكنت من ترخيص نحو 9 آلاف و839 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

أما عن مواصفات الطراز الجديد من «شيري تيجو 8 برو» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 197 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات من طراز «DCT».

وزودت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها “وسائد هوائية وستائرية للمقاعد الأمامية وجانبية، فرامل مانعة للانغلاق و توزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، خاصية برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، و فرامل يد إلكترونية إضافة إلى تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكتروني.

ودعمت «تيجو 8 برو» بالعديد من التجهيزات والكماليات، ومنها «نظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، مع كاميرا للرؤية الخلفية بتقنية 360 درجة، وجهاز تحذير المسافة الأمامية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وخاصية مراقبة النقاط العمياء مع القدرة على تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامى.

كما زودت السيارة بخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ مع خاصية التنبيه عند الرجوع للخلف، إضافة إلى خاصية التنبيه عند فتح الأبواب، وخاصية التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وخاصة الحفاظ علي القيادة فى المسار، مرايات كهربائية الضبط، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، ومصابيح خلفية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، ومفتاح ذكى مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، إمكانية إدارة المحرك عن بعد، وزجاج فاميه خلفي، وحساس إضاءة أتوماتيك مع مثبت سرعة، وفتح صندوق الأمتعة كهربائياً، بفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهى مكون من “شاحن هوائي للهاتف – شاشة وسائط 12.3 بوصة مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وشاشة عدادات12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة المهام و بلوتوث، امكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا، وغيرها».