%36.8 نموًا فى صادرات مصر من السيارات

لتصل إلى 88.9 مليون دولار خلال 11 شهرًا من 2021

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها بنسبة %36.8 لتصل إلى 88 مليونا و977 ألف دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضى، مقارنة مع نحو 65 مليون دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.

وبلغ إجمالى عدد المركبات المصدرة من مصر لمختلف الأسواق الخارجية؛ نحو 517 وحدة – موزعة على النحو التالي-؛ 228 أتوبيسا، 289 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة من بينها «سيارات الركوب».

وكشف التقرير- التى حصلت «المال» على نسخة منه-، عن انضمام «ألمانيا، واليونان» لقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر، ليصل إجمالى عدد الأسواق الخارجية المصدر إليها إلى 22 دولة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الماضى.

وتصدرت «الكاميرون» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %29.6 بقيمة بلغت 26 مليون و392 ألف دولار.

وحلت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %24 بقيمة استيرادية 21 مليونا و428 ألف دولار، تلتها «هونج كونج» فى المركز الثالث بحصة بلغت %13.5 بنحو 12 مليونا و38 ألف دولار.

وجاءت «كوبا» فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية %5.6 بقيمة بلغت 5 ملايين و54 ألف دولار، أعقبتها «بنين» فى المركز الخامس بحصة %4.5 بنحو 4 ملايين و48 ألف دولار.

وحافظت «السعودية» على تمركزها فى المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %4.2 بإجمالى نحو 3 ملايين و734 ألف دولار، تلتها «السودان» فى المركز السابع بحصة بلغت %3.8 بقيمة 3 ملايين و464 ألف دولار.

وظهرت «الإمارات» فى المرتبة الثامنة بحصة %3.7 مسجلة نحو 3 ملايين و300 ألف دولار، تبعتها «الصين» فى المركز التاسع بحصة قدرها %3 بقيمة بلغت 2 مليون و718 ألف دولار.

واحتلت «ليبيا» المرتبة العاشرة بحصة %2.6 بقيمة بلغت 2 مليون و323 ألف دولار، تلتها «فيتنام» فى المركز الحادى عشر بحصة %1.2 بنحو مليون و73 ألف دولار.

وجاءت «عمان» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر، مستحوذة على حصة %1.2 بقيمة بلغت مليونا و67 ألف دولار خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %3.1 على كوت ديفوار، والنيجر، وفلسطين، وإثيوبيا، وإيرلندا، تنزانيا، وبلجيكا، والأردن، وألمانيا، واليونان من إجمالى صادرات مصر من السيارات خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضى.

فى السياق ذاته، قال شريف الدسوقى، العضو المنتدب لشركة «نيسان موتور إيجيبت» فى تصريحات سابقة، إنها تمكنت من فتح عدد من الأسواق الخارجية من خلال إنتاج وتصدير بعض الطرازات المنتمية للعلامة اليابانية على أن يتم توريدها لصالح بعض الدول المجاورة، موضحا أن «نيسان» تولى اهتمامها بالتوسع فى عمليات الإنتاج المحلى للسيارات بما يتماشى مع خطط وسياسات الدولة التى تهدف للتشجيع على توطين صناعة السيارات المحلية ولاسيما التوسع فى التصدير التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

يذكر أن مصر احتلت المرتبة الـ43 عالميًا بقائمة الدول الأكثر إنتاجًا للسيارات بمختلف فئاتها بإجمالى 23.7 ألف مركبة خلال العام الماضى، وفقًا للبيانات المعلنة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات “OICA”.

حصص الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021

الدولة الحصة السوقية % الكاميرون 29.6 المملكة المتحدة 24 هونج كونج 13.5 كوبا 5.6 بنين 4.5 السعودية 4.2 السودان 3.8 أخرى 14.8

المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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