%30.1 نموًا فى تسجيلات الشاحنات الثقيلة بالمملكة المتحدة خلال الربع الثالث

ارتفعت عمليات تسجيل شاحنات النقل الثقيل الجديدة فى المملكة المتحدة بنسبة %30.1 فى الربع الثالث من عام 2022، لتصل 10 آلاف وحدة، وهو أفضل نمو على أساس ربع سنوى منذ الربع الثالث من عام 2021.

وتباينت معدلات النمو فى جميع دول المملكة المتحدة فتم تسجيل ما يقرب من %88.5 من الشاحنات الجديدة فى إنجلترا، التى سجلت أقوى نمو بزيادة %31.6 بينما شهدت ويلز أقل زيادة بنسبة %2.7. فى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، ارتفع سوق المركبات الثقيلة أيضًا بنسبة %29.8 و%13.9 على التوالي؛ وفق رابطة تجار ومصنعى السيارات بالمملكة.

وقفزت الأحجام الإجمالية لتسجيلات الشهور التسعة الأولى من العام الجارى بنسبة %7.8 لتصل إلى 29.4 ألف وحدة؛ رغم النقص المستمر فى أشباه الموصلات والمواد الخام.

قال مايك هاوز، الرئيس التنفيذى لرابطة تجار ومصنعى السيارات بالمملكة المتحدة، إن النمو الكبير فى سوق مركبات النقل الثقيل ياتى وسط التحديات العديدة التى تواجه القطاع، مضيفًا أنه يجب على الحكومة التركيز على تدابير للمساعدة فى زيادة الطلب على المركبات الثقيلة الخالية من الكربون من خلال الاستثمار فى البنية التحتية للشحن.

على صعيد سوق الحافلات؛ انخفضت التسجيلات الجديدة خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة %11.6 إلى 754 وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا لبيانات رابطة تجار ومصنعى السيارات بالمملكة المتحدة.

وبالنظر للنتائج الكلية لـ 9 أشهر؛ ارتفعت التسجيلات فى المملكة المتحدة بنسبة %8.1 حتى نهاية سبتمبر من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بعد أن سجلت 2794 وحدة ويرجع الفضل فى ذلك إلى الانتعاش فى الربع الأول والطلب القوى على التسجيلات ذات الطابق الواحد، بزيادة %56.4.

أرجع الرئيس التنفيذى لرابطة تجار ومصنعى السيارات بالمملكة المتحدة هذا النمو لتزايد عدد الطرازات الكهربائية التى تجعل النقل العام أقل فى معدلات الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وأشار إلى أهمية توفير التمويل الحكومى فى الوقت المناسب لجميع مناطق المملكة المتحدة لضمان التنقل الجماعى بأسعار معقولة وبدون انبعاثات للجميع.