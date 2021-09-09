%30.6 نموًا فـى قيمة واردات المركبات

سجلت قيمة واردات المركبات بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» نموًا بنسبة %30.6 لتصل إلى 2 مليار و311 مليون و656 ألف دولار خلال النصف الأول من الحالى، مقارنة بنحو مليار و769 مليون و921 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ ارتفعت قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %45.6 لتصل إلى مليار و810 ملايين و398 آلاف دولار خلال تلك الفترة، مقابل مليار و 242 مليون و849 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

وقفزت القيمة الإجمالية لواردات قطاع السيارات التجارية بنسبة %61 لتسجل 284 مليون و834 ألف دولار، مقارنة بنحو 176 مليون و506 آلاف دولار.

فى المقابل، انخفضت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة %75.7 لتصل إلى 35 مليون و771 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 147 مليون و 496 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كما تراجعت قيمة واردات المركبات المستخدمة للأغراض الخاصة بنسبة %11 لتسجل 180 مليون و653 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 203 مليون و70 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

من جهته، أرجع حســين مصطفى الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى الســـــيارات ســــابقًا، نمو قيمة واردات القطاع إلى زيادة أعداد الشــــحنات والكميات الموردة من الخارج خلال النصــــف الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التى شهدت تباطؤ حركة الشحن والاستيراد من جانب الشركات العالمية على خلفية تعليق عمليات التصنيع داخل مصانعها لفترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 أشهر بسبب انتشار جائحة «كورونا».

توقع مصطفى أن يرتفع معدل استيراد السيارات من الخارج عقب استئناف كافة الشركات العالمية عمليات التصنيع وزيادة طاقتها الإنتاجية مجددًا؛ قائلًا: “أغلب المصانع الأم ما زالت تعانى من أزمة نقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع الأمر الذى أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية وتراجع إجمالى الشحنات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر».

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات فى مصر ارتفاعًا بنسبة 48.8% لتصل إلى 161 ألفًا و781 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 108 آلاف و657 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2020.

وبلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 20 ألفًا و83 وحدة خلال شهر يوليو الماضى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.