«نمرة اثنين» و«الآنسة فرح» مسلسلات للمنصات الرقمية في نهاية العام

تعرض حاليا على بعض المنصات الرقمية الحديثة في نهاية عام 2020 ، مسلسلات جديدة للجمهور منها مسلسل الآنسة فرح 2 ، بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، وحقق العمل مشاهدة عالية على منصة شاهد الرقمية.

كذلك يعرض مسلسل جديد “نمرة اثنين” بطولة ما يقرب 10 نجوم، و10 نجمات لأول مرة في الدراما معا، فكل حلقة تتكون من نجمين منهم منى زكى، نيللى كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبناني عادل كرم، ماجد الكدواني، وصبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدني، هدى المفتي، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين.

يتولى مهمة إخراج مسلسل نمرة اتنين كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هاني خليفة، هادي الباحوري، محمد شاكر، أحمد النجار، أما من ناحية التأليف فقام بتأليفه 4 كتاب وهم آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سارة طيبة.

حازم متولي: ضمت وجوها جديدة كأبطال ونمرة اثنين تجربة درامية مختلفة

يرى المؤلف حازم متولي أن هذه المسلسلات حققت نجاحا كبيرا ومشاهدة عالية على منصة شاهد مؤخرا ، بسبب أنها تضم وجوه جديدة كأبطال لتلك المسلسلات، مثل أسماء أبو اليزيد الفتاة السمراء التي أحبها الجمهور في كثير من الأدوار في التلفزيون والسينما.

ونوه أن مسلسل نمرة أثنين تجربة فنية جديدة على المشاهدين ، وحقق أعلى المشاهدات على منصة شاهد لكونه يضم قصص ونوعية مختلفة من الدراما المكتوبة ، وليس فيها مط أوتطويل في الأحداث مثل نظيرتها المسلسلات التليفزيونية التي نشاهدها في موسم رمضان.

ويضيف متولي أن عيب مسلسلات التلفزيون أن حلقاتها كثيرة ، بالإضافة أن موضوعاتها متكررة وكتابها ليسوا محترفين بالصورة الكافية.

أحمد سعد الدين: التعاقد في مسلسلات المنصات بميزانية كبيرة وحلقات أقل

وأوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن المسلسلات التي تعرض على المنصات الرقمية مثل الآنسة فرح 2 ونمرة أثنين مؤخرا ، التعاقد يكون فيها بميزانية مادية كبيرة وعدد حلقات أقل لا تتجاوز 12 حلقة على الأكثر وبالتالي تكون بجودة فنية عالية وأحداث سريعة متلاحقة بوجود ممثلين كبار ، واضاف أن جهة الإنتاج تضمن تحقيق ذلك في هذه المسلسلات.

ولفت إلى أن تجربة مسلسل نمرة أثنين تحديدا التي احتوت 10 نجوم ونجمات مرة واحدة لأول مرة في مسلسل مصري ، أن ذلك أمرا طبيعيا، لأنه في المسلسلات التليفزيونية المنتج لا يكون ضامنا لتوزيع المسلسل بصورة جيدة أما في مسلسلات المنصات يعتبر المنتج منفذا، ويكون معروف مسبقا مواصفات العمل الفني المطلوب تقديمه للجمهور أو مشاهدي هذه المنصات، ويتم تحقيق ذلك بالفعل بهؤلاء النجوم معا.