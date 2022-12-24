نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023.. رابط أسئلة المنهج الجديد

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2022، لامتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، تمهيدًا لتدريب الطلاب على شكل أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2022.

بوابة “المال نيوز” تستطلع، من خلال التقرير التالي، تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2022 وموعد امتحانات نصف العام الدراسى 2023 بعد تعديل الخريطة الزمنية..

نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023.. رابط الأسئلة الاسترشادية

يمكنك الدخول على رابط النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي كما يلي:

للحصول على النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي من خلال الضغط على هذا الرابط https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=3606&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=0&sortBy=0.

اختر المادة التي تود الحصول على نموذجها، سواء أكانت اللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية أو تكنولوجيا المعلومات أو اللغة الالمانية أو تربية دينية مسيحية أو رياضيات باللغة العربية، أو رياضيات باللغة الانجليزية أو رياضيات باللغة الفرنسية.

نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2023.. اختر المادة من الرابط

يمكنك الدخول على رابط النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي كما يلي:

يمكنك الحصول على النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي من خلال الضغط على هذا الرابط https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=0&sortBy=0

اختر المادة التي تود الحصول على نموذجها سواء أكانت اللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو تكنولوجيا المعلومات أو اللغة الالمانية أو علوم باللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام للعام الدراسي 2023/2022.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

أولًا:

سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

ثانيًا:

الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.

ثالثًا:

مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير حتى 26 يناير 2023.

رابعًا:

الصفان الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

موعد امتحانات نصف العام الدراسى 2023 بعد تعديل الخريطة الزمنية

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وانتهاء المدة الزمنية المقررة للتيرم الأول من العام الدراسي الحالي، بدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عبر جوجل عن موعد انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2023.

موعد امتحانات نصف العام الدراسى 2023

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الترم الأول لجميع الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والدبلومات الفنية، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

وتنطلق امتحانات الترم الاول لطلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، في الفترة من 9 يناير 2023 المقبل، على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 28 يناير 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023

وجاء تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مؤكدة على كل الإدارات التعليمية الالتزام بالخطة الموضوعة من قبل الوزارة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

من جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية امتحانات نصف العام الفصل الدراسي الأول 2023، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة لامتحانات الجامعات والمعاهد أيضًا،

على أن تبدأ الامتحانات العملية بالكليات العملية من يوم 26 ديسمبر 2022، وتبدأ الامتحانات النظرية للجامعات يوم 9 إلى 26 يناير 2023.

وفيما يخص إجازة منتصف العام الدراسي، تنطلق الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، مباشرة، في 28 يناير 2023.

على أن تبدأ إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، بداية من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، بما يعادل أسبوعين إجازة نصف العام لجميع الصفوف الدراسية، فيما عدا الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

مراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني

كلف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، المركز القومي للمناهج ومستشاري عموم المواد الدراسية في الوزارة بمراجعة المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني؛ للتأكد من عدم وجود دروس كان مقررًا تدريسها في شهر مايو المقبل، قبل تعديل مواعيد الامتحانات، وانتهاء الفصل الدراسي الثاني بعد المنهج المقرر في شهر أبريل.