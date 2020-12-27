نلبى احتياجات القوات المسلحة من جميع أنواع ذخائر الأسلحة الصغيرة بأعلى مستويات الجودة

قال المهندس مدحت شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربى»، إن شركته ضمن أهم شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى التى تقوم بتلبية احتياجات القوات المسلحة من جميع أنواع ذخائر الأسلحة الصغيرة بأعلى مستويات الجودة ضمن منظومة الإنتاج الحربى كإحدى الركائز الأساسية لدعم الجيش.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة فى حواره لـ«المال»، أن فكرة إنشاء المصنع جاءت بعد معاناة القوات المسلحة المصرية خلال حرب 1948 من نقص فى الذخائر حيث كانت إنجلترا المورد الوحيد فى ذلك الوقت وكان من الضرورى إنشاء صناعات حربية مصرية.

وأضاف شكرى أن البداية كانت بإنشاء مصنع لإنتاج ذخائر الأسلحة الصغيرة التى كانت تستخدم فى هذا الوقت عيار 7.62×39 مم وعيار 9 مم، وفى يوليو 1948 تم التعاقد مع شركة (مانيوران) الفرنسية لتوريد معدات تصنيع ذخيرة الأسلحة الصغيرة، وتم توريدها فى مايو 1951.

وتابع: مع قيام الثورة تقدمت خطوات الإنشاء بخطى واسعة وتم وضع حجر الأساس لمصنع 27 الحربى فى 15 فبراير 1953 بحضور رئيس مجلس الوزراء وقائد عام القوات المسلحة وقتها اللواء أ.ح/ محمد نجيب، وفى 23 أكتوبر عام 1954 تم افتتاح المصنع بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم إنتاج أول طلقة ذخيرة بأيدٍ مصرية، وبذلك أصبح هذا التاريخ هو يوم الاحتفال بعيد الإنتاج الحربى.

توفير متطلبات وزارة الداخلية من الدروع الواقية الخاصة بحماية المنشآت الحيوية والأفراد

وأعلن أن الشركة تعمل على توفير متطلبات وزارة الداخلية من تصنيع الدروع الواقية الخاصة بحماية المنشآت الحيوية والأفراد، وكذلك يتم التصنيع للقطاع الخاص حسب طلب العميل، مشيرا إلى أنه تم تصنيع وتوريد العديد من الدروع الواقية للأفراد والبنوك الخاصة.

ننتج 40 ألف محرك غسالة شعبية سنوياً.. وتصنيع محرك «الهاف أوتوماتيك» قريباً

وذكر أن مصنعه من أول الشركات فى صناعة المحركات الكهربائية النمطية فى مصر برخصة من شركة سيمنس الألمانية لإنتاج المحركات النمطية بطاقة إنتاجية 6 آلاف محرك سنويا وكذلك المحركات الأحادية الوجه قدرة 1/3 حصان للغسالات الشعبية برخصة من شركة النور البلجيكية بطاقة إنتاجية 40 ألف محرك سنويا.

تعاون مع شركة إنجليزية لإنتاج فلاتر الهواء للتوربينات الغازية الخاصة بمحطات الكهرباء

وأشار إلى أن المصنع يسعى بشكل كبير للتطوير ومواكبة كل ما هو حديث، ووقع بروتوكول تعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بهدف تنفيذ نموذج صناعى للمحركات الكهربائية الحديثة الخاصة بالغسالات الهاف أوتوماتيك، وذلك فى خطوة لإيجاد بديل محلى منافس من حيث الجودة والتكلفة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى شهر مايو الماضى مع إحدى الشركات الإنجليزية للتعاون فى مجال إنتاج فلاتر الهواء للتوربينات الغازية الخاصة بمحطات الكهرباء.

وذكر أن المصنع يشارك فى تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء من المنتجات المدنية للشركة (محركات القوى الكهربائية – المحركات الكسرية – المراوح – الشفاطات الكهربائية – لوحات توزيع الكهرباء) والتى تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

ولفت إلى أن شركة شبرا للصناعات الهندسية تتميز بوجود عدد من الماكينات المتقدمة على المستوى الصناعى العالمى، غير موجودة فى المصانع الأخرى مثل مكبس عالى السرعات 315 طنا لتشكيل الرقائق.

منتجاتنا ذات جودة ومصداقية عالية فى السوق المحلية

وقال إن جميع منتجات الشركة موجودة فى منافذ البيع والمعارض الخاصة بالمنتجات المدنية للإنتاج الحربى، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، ويتم تقديمها بأسعار منافسة وبجودة عالية، إذ يتم التفتيش ومراقبة الجودة بشكل مستمر على هذه المنتجات خلال جميع مراحل الإنتاج، والشركة حاصلة على عدد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2000، والأيزو 9001 لعام 2008 والأيزو 9001 لعام 2015.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة بأن منتجات المصنع المدنية تشمل المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها «مروحة حائط أو حامل أو مكتب ومراوح سقف»، بالإضافة إلى المحركات الكهربائية بمختلف القدرات، والشفاطات الصناعية للمصانع والورش، واللوحات الكهربائية للمصانع والمشروعات الصناعية.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك خبرة كبيرة فى مجال إنتاج المراوح الكهربائية، التى تتميز بهيكل عالى المتانة والجودة وموتور خدمة شاقة وسهولة فك وتركيب الأجزاء لسهولة التنظيف، كما تنتج المحركات الكهربائية بجميع القدرات حتى 25 حصانا من خامات ذات جودة عالية بعزم بدء حركة عال وعزل كهربائى وتتحمل درجات الحرارة العالية.

وأوضح أن الشركة لم تغفل دورها فى المشاركة بالمشروعات القومية وأنشأت العديد من مصانع تدوير القمامة بدءا من البناء والإشراف على تركيب الهياكل المعدنية والميكانيكية وتصنيع لوحات التحكم بتلك المصانع بمدن (المحلة، الخانكة، سمسطا، أبو كبير).