نكست فن تبحث دراسات جدوي إنشاء مركز بيانات في برج العرب‎

محمود جمال: كشفت مها رشاد، القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن شركة نكست فن العالمية، تبحث مع الشركة المصرية للاتصالات دراسات جدوي إنشاء مركز بيانات عملاق بمنطقة برج العرب التكنولوجية. وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارته تراهن علي صناعة مراكز البي



محمود جمال:



كشفت مها رشاد، القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن شركة نكست فن العالمية، تبحث مع الشركة المصرية للاتصالات دراسات جدوي إنشاء مركز بيانات عملاق بمنطقة برج العرب التكنولوجية.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارته تراهن علي صناعة مراكز البيانات في جذب الاستثمارات الأجنبية للمناطق التكنولوجية، معتبرا أن صدور قانون حماية البيانات الشخصية خلال دور انعقاد البرلمان المقبل، سيلعب دورا كبيرا في هذا الصدد، ولفت إلي إجراء مباحثات مع أكثر من شركة عالمية لتنفيذ مشروعات مشابهة.