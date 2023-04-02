نكسة لـ«أبل».. جنرال موتورز تستعين بـ«جوجل» فى أنظمة سياراتها الكهربائية

تخطط شركة «جنرال موتورز» للتخلص التدريجي من أنظمة «أبل كار بلاي»، و«أندرويد أوتو» المستخدمة على نطاق واسع في السيارات الكهربائية، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وتتيح أنظمة «أبل»، و«أندرويد» للمستخدمين مشاهدة شاشات هواتفهم الذكية في شاشة لوحة القيادة في السيارة.

وتتحول السيارات الكهربائية المستقبلية لـ«جنرال موتورز» -بدلاً من ذلك- إلى أنظمة المعلومات والترفيه المُدمجة التي طورتها الشركة بالتعاون مع «جوجل».

ويمكن أن يساعد التخلي عن هذه الأنظمة -الذي يبدأ من طراز شيفروليه بليزر 2024- في حصول صانعة السيارات الأمريكية على المزيد من البيانات حول كيفية قيادة المستهلكين وشحن السيارات الكهربائية بمساعدة “جوجل”.

وقد يكون قرار التخلص التدريجي من تقنية «كار بلاي» بمثابة نكسة لشركة «أبل» في منافستها مع «جوجل» في سوق أنظمة لوحات السيارات بأمريكا الشمالية.

وتعمل «جنرال موتورز» مع «جوجل» منذ عام 2019 لتطوير أسس البرامج لأنظمة المعلومات والترفيه التي ستكون أكثر تكاملاً مع أنظمة المركبات الأخرى مثل نظام مساعد السائق «سوبر كروز».

ويضمن هذا التعاون حصول مشتري السيارات ذات الأنظمة الجديدة على إمكانية الوصول إلى «خرائط جوجل» و«مساعد جوجل» (نظام أوامر صوتية)، بدون تكلفة إضافية لمدة ثماني سنوات، بحسب ما ذكرته «جنرال موتورز».

وقالت الشركة إن أنظمة المعلومات والترفيه المستقبلية ستقدم تطبيقات مثل خدمة الموسيقى «سبوتيفاي»، و«أوديبل»، وغيرها من الخدمات التي يصل إليها الآن العديد من السائقين عبر الهواتف الذكية.

وأوضحت أن السائقين سيظلون قادرين أيضاً على الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية على أجهزة «آيفون» أو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» باستخدام اتصال البلوتوث اللاسلكي.

بينما تخطط «جنرال موتورز» لمواصلة تقديم أنظمة «أبل كار بلاي»، و«أندرويد أوتو»، لطرازات السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق، لكنها تستهدف التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الاحتراق الجديدة بحلول عام 2035.