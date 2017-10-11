نكاية في قطر.. برلماني يطالب بانسحاب خطاب لصالح فرنسا باليونسكو

ياسمين فوازطالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بانسحاب مشيرة خطاب مرشحة مصر في الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو لصالح المرشح الفرنسي، لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، بالهروب من شبح الهزيمة أمام المرشح القطري للمنصب.وقال الغول في بيان صحفي اليوم: "من المؤكد أن انسحاب المرشح



ياسمين فواز

طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بانسحاب مشيرة خطاب مرشحة مصر في الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو لصالح المرشح الفرنسي، لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، بالهروب من شبح الهزيمة أمام المرشح القطري للمنصب.

وقال الغول في بيان صحفي اليوم: “من المؤكد أن انسحاب المرشح الفرنسي لصالح المصري هو ذروة أحلامي.. ولكن إن كان حلمآ بعيد المنال.. فإني أتساءل ما المكاسب من الانسحاب لصالح المرشح الفرنسي”.

واضاف أن الظواهر الأولية تشير إلي مسافة ثابتة بين المرشحين الثلاثة الأوائل، قطر وفرنسا ومصر، بحسب ترتيب عدد الأصوات، مشددا علي أن هناك عدة مكاسب ستتحقق حال انسحاب مرشحة مصر لصالح فرنسا، أبرزها التقدم في العلاقات الدبلوماسية مع دولة كبيرة كفرنسا بدعم مرشحها، بالإضافة لشرح أبعاد الانسحاب بعدم رغبة مصر في وصول أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم إلي مقعد اليونسكو والخروج المشرف أمام العالم أجمع.