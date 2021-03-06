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«نقي كويس».. السيسي يوقف موكبه لشراء فاكهة ويوجه بعلاج البائع على نفقة الدولة (فيديو)

وجه الرئيس السيسي بتوقف سيارته، وأدار حوارًا مع المواطنين
المال - خاص 4:03 م, السبت, 6 مارس 21 4:03 م, السبت, 6 مارس 21

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أوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موكبه بأحد شوارع مدينة نصر، حيث شاهد عددا من المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضار والفاكهة.

ووجه الرئيس السيسي بتوقف سيارته، وأدار حوارًا مع المواطنين واستفسر عن أحوالهم المعيشية، ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم.

وقام السيسي بشراء فاكهة من أحد البائعين ويدعى محمد حسن، مداعبًا إياه “نقي كويس”، وقال البائع للرئيس إنه يعاني من مشاكل صحية بأعصاب الساقين وليس له مصدر دخل وليس له سكن ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه.

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وعلى الفور وجه الرئيس عبدالفتاح السیسی بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن محمد حسن وتحمل كافة نفقات العلاج، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء الإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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بقلم المال - خاص

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