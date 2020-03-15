نقيب مستخلصي الجمارك في بورسعيد : النظام الجديد للإفراج عن البضائع لضبط المنظومة

أكد ممدوح حافظ نقيب مستخلصي الجمارك في بورسعيد صدور قرار من مدير عام مشروع النافذة الواحدة، الدكتورة مني ناصر، بتخصيص أيام محدده للقيام بأعمال الإفراج عن الرسائل الجمركية، فى محاولة لضبط وتقليل زمن الإفراج الجمركي ومنع تكدس المستخلصين داخل المركز الجمركي اللوجستي بميناء غرب بورسعيد .

ولفت حافظ إلى أن تعليمات مدير مشروع النافذة الواحدة يأتي فى إطار ضبط منظومة العمل الجمركي بعد تصاعد حدة شكاوي المستخلصين من طول فترات الإفراج الجمركي وتحميل المستورد أرضيات وغرامات نتيجة التأخير وكذلك تعطل السيستم الإلكتروني لإدراج مستندات الإفراج. الجمارك : عدم حضور المستخلصين للمنافذ إلا بموعد محدد عبر رسالة نصية (مستند)

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