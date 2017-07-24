نقيب مستخلصي الثغر السابق ينافس على منصب نائب رئيس الفياتا

السيد فؤاد:قال المهندس أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية السابق، إنه ترشح على منصب نائب رئيس منظمة «الفياتا» العالمية لمنطقة الرام التى تمثل الشرق الأوسط، وتضم المنظمة جميع مرحلى البضائع ووكلاء الشحن على مستوى العالم.ومن المقرر أن يمثل «مصطفى» شعبة شعبة خدمات النقل الدو

السيد فؤاد:

قال المهندس أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية السابق، إنه ترشح على منصب نائب رئيس منظمة «الفياتا» العالمية لمنطقة الرام التى تمثل الشرق الأوسط، وتضم المنظمة جميع مرحلى البضائع ووكلاء الشحن على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يمثل «مصطفى» شعبة شعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية «إيفا» باعتباره أحد أعضائها.

ولفت إلى أن «الفياتا» قبلت ترشحه مؤخرا، على أن يبدأ التصويت فى أكتوبر المقبل، والذى اعتبره بأنه يصب فى صالح سوق الشحن الدولية المصرية، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليا بعمل الترتيبات الخاصة بجمع الأصوات، والتى تحتاج إلى تكاتف العاملين فى هذا النشاط، وأن عملية التصويت ستجرى فى كوالامبور حيث المؤتمر السنوى لمنظمة “الفياتا” العالمية التى تتخذ من سويسرا مقرا لها.

وأوضح أنه يتنافس على المنصب مع آخرين، أهمهم مرشح لدولة غانا، وأن هناك دعما من قبل شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، والتى وعد عدد كبير من أعضائها بالسفر خلال فترة التصويت إلى مؤتمر «الفياتا»، علاوة على اللواء مازن نديم، رئيس الشعبة السابق، وممثل مصر فى المنصب نفسه منذ أربع سنوات.

كان «مازن» قد فاز فى أكتوبر 2009، بمنصب نائب رئيس «فياتا» خلال انتخابات أعضاء الجمعية العمومية التى تضم 40 ألف شركة شحن وخدمات نقل عالمية يمثلون 160 دولة، والتى أجريت بجنيف بسويسرا.

وبعد تلك الانتخابات، قرر المشاركون فى اجتماع كونجرس «الفياتا» العالمية اختيار مصر لتنظيم اجتماعات «الفياتا» خلال عام 2011 وذلك لأول مرة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نظرا لمكانتها المتميزة ودورها الحيوى فى المنطقة.

كما حصلت مصر بعدها على الترخيص الدولى من «الفياتا» لتدريس دبلوم «الفياتا» بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما تم ترشيح عدد من أعضاء شعبة النقل الدولى المصريين، ضمن أعضاء اللجنة العليا للتدريب والاستشارات القانونية بالمنظمة الدولية، بالإضافة إلى ترجمة جميع إصدارات «الفياتا» إلى اللغة العربية، وإهداء نسخ منها للدول العربية الشقيقة.

