نقيب فلاحي الصعيد يرد على شائعة تحويل القمح لعلف للماشية

الصاوي أحمد أكد رشدي أبو الوفا، نقيب الفلاحين لمنطقة الصعيد، أن عمليات توريد القمح تسير بشكل منتظم خلال الأيام الحالية، نافيًا بعض الشائعات أنه سيتم بيع القمح وتحويله لعلف للماشية. وقال أبو الوفا، لـ"المال"، إن الفلاح يتجه للتوريد إلى الحكومة لأنه يتم احتساب إردب القمح بـ150 كيلو

الصاوي أحمد





أكد رشدي أبو الوفا، نقيب الفلاحين لمنطقة الصعيد، أن عمليات توريد القمح تسير بشكل منتظم خلال الأيام الحالية، نافيًا بعض الشائعات أنه سيتم بيع القمح وتحويله لعلف للماشية.

وقال أبو الوفا، لـ”المال”، إن الفلاح يتجه للتوريد إلى الحكومة لأنه يتم احتساب إردب القمح بـ150 كيلوجرامًا بسعر 600 جنيه إلى 585 جنيهًا حسب الجودة، بينما التاجر يحصل على 185 كيلو وزن الإردب الواحد لكي يحقق هامش ربح مناسبًا، في الوقت الذي يشتريه من الفلاح بسعر 575 جنيهًا، مؤكدًا أن سعر كيلو القمح 4 جنيهات، والردة بنفس السعر.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقّى تقريرًا عن انتظام عمليات توريد القمح المحلى فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية، وقد أصدرت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرًا عن تسلم 31 ألفًا و585 طنًّا تم توريدها حتى مساء أمس لدى الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى ومطاحن قطاع الأعمال العام.

ورفضت لجان الفرز 730 طنًّا لاحتوائها على شوائب وأقماح مخزنة من العام الماضي، وتستمر الصوامع والهناجر والبناكر ونقاط التجميع التابعة للجهات المسوقة فى تسلم المحصول من المزارعين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً يوميًّا.