اقتصاد وأسواق

نقيب فلاحين قنا يطالب بزيادة أسعار محصول القصب

يطالب بزيادة توريد القصب
الصاوي أحمد 2:47 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 2:47 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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طالب علي هدهد الخولي، نقيب الفلاحين في محافظة قنا، إعادة تسعير قصب السكر والذي يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وإعلان السعر العادل ليحقق أرباحا للمزارعين، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة.


وقال، في بيان له اليوم، إن محصول القصب هو أحد المحاصيل الهامة والذي يعد مصدر أساسي لدخل الكثير من مزارعي الصعيد والوجه القبلي وهو محصول سنوي يشغل الأرض طوال 12 شهرا، موضحا أن سعر طن القصب الحالي لم يعد مجزيا بالنسبة للفلاحين، حيث يبلغ سعر طن القصب 720 جنيها.

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وأكد أن هذ السعر تم تحديده من قبل الحكومة في 2017، ومنذ ذلك الحين لم يتحرك السعر رغم ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية والتي بلغت نسبة زيادتها في بعض الأوقات إلى 300%، موضحا أن سعر طن السكر في 2017 كان بنحو 6 آلاف جنيها وفي الوقت الحالي يبلغ 13 ألف جنيها.


وأوضح أنه رغم هذه الزيادة لا يزال سعر محصول القصب كما هو ولم يتحرك منذ 4 أعوام، مما يؤدي إلى عدم تحقيق المزارعين أي أرباح أو حتى عائد يغطي تكاليف الإنتاج، مضيفا أن موسم حصاد القصب سيبدأ في يناير المقبل وعلى وزارات الزراعة والمالية والتموين المبادرة بإعلان أسعار القصب الجديدة.

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وطالب بزيادة سعر طن القصب والموازنة في الأسعار بين تكاليف الإنتاج والتشغيل وتحقيق هامش ربح للمزارعين يساعدهم على الاستمرار في زراعتهم، حتى لا يعزفوا عن القصب ويتجهوا إلى محاصيل أخرى أكثر ربحا.

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بقلم الصاوي أحمد

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