نقيب عام الفلاحين يحذر من وجود أزمة طاحنة في الأسمدة

الصاوي أحمد:حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين من وجود نقص حاد فى الأسمدة المدعمة، حيث وردت الي النقابة العامة للفلاحين العديد من شكاوى الفلاحين من مختلف محافظات الجمهورية وخاصة بالصعيد يعانون من نقص الأسمدة المقررة للموسم الزراعي الصيفى الحالي مثل الذرة والقطن والأرز وقصب السكر وحتى ال

الصاوي أحمد:

حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين من وجود نقص حاد فى الأسمدة المدعمة، حيث وردت الي النقابة العامة للفلاحين العديد من شكاوى الفلاحين من مختلف محافظات الجمهورية وخاصة بالصعيد يعانون من نقص الأسمدة المقررة للموسم الزراعي الصيفى الحالي مثل الذرة والقطن والأرز وقصب السكر وحتى الأن لم يتسلم سوى 50% من الحصص المقررة مما يهدد محاصيلهم بالتلف ويدفعهم الى اللجوء للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الاسمدة مما أدى إلى ارتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه وذلك في ظل ظروف الفلاحين الصعبة.

وانتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام فى بيان له اليوم الثلاثاء، تصريحات الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ونوابه بشأن توفير الأسمدة المدعمة، مؤكداً أن الأزمة موجودة والمسئولين لى لا يعلمون عنها شيئاً ودائماً يصرحون بأنه لاتوجد أى أزمات فى الأسمدة مما يؤكد أن الوزير اكتفى بمتابعة التقارير التى ترسلها المديريات للوزارة من وقت لآخر عن عمليات تداول الأسمدة وتوفير المقررات السمادية للمحاصيل الصيفية وعمليات تشكيل لجان متابعة صرف الاسمدة بالجمعيات الزراعية بالمحافظات لتؤكد ان كله تمام ولكن كل ذلك مجرد حبر على ورق فقط مما جعلنا نفقد الامل فى اصلاح الزراعة على يده.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن أزمة الأسمدة التي ظهرت خلال الموسم الحالي (مفتعلة) من قبل بعض الموظفين الفاسدين داخل الجمعيات الزراعية الذين يحجبونها عن الفلاحين ويهربونها إلي مافيا تجارة الأسمدة التي يتعاملون معهم حتى يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار عالية فى ظل تدنى أسعار المحاصيل مما يشكل عبىء كبيرعلي الفلاح.

وتسائل نقيب عام الفلاحين لماذ لا يتم منع تصدير الأسمدة للخارج وتوقيع عقوبات على المصانع المخالفة بهدف إجبارهم على طرح إنتاجهم في السوق المحلي بجانب التوسع فى بناء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة؟.