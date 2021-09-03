اقتصاد وأسواق

نقيب عام الفلاحين : أنباء عن وصول دودة الحشد المدمرة لمحافظة سوهاج

لافتا إلى أنها من أخطر الحشرات التي دخلت مصر حديثا
الصاوي أحمد 11:43 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21 11:43 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

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أكد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام ، نقيب عام الفلاحين ، أن بعض المزارعين في قرى محافظة سوهاج يشتكون من دودة تقضي علي زراعتهم من الذرة الشامية، يعتقد أنها دودة الحشد الخريفية، لافتا إلى أن دودة الحشد الخريفية (الحشرة الجياشة) من أخطر الحشرات التي دخلت مصر حديثا.

وأوضح عبدالرحمن أن دودة الحشد الخريفية اكتشفت لأول مرة في مصر في شهر مايو 2019، ورصدت في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسيكون وصولها إلى سوهاج كارثة تهدد المزارعين، مشيرا إلى أنها تقطع نحو 100 كيلو متر في الليلة الواحدة، ودورة حياتها لا تتعدي 30 يوما في فصل الصيف، وقد تصل إلى 90 يوم في الشتاء، وتضع الحشرة نحو 2000 بيضة في المرة الواحده تفقس بسرعة لا تتعدى الـ 3 أيام في الصيف.

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وتتغذى يرقة هذه الحشرة على أكثر من80 نوعا من المحاصيل الزراعية التي تزرع في مصر، مثل الذرة والقمح والأرز والقطن والبرسيم، ومعظم محاصيل الخضر والفاكهة الأخرى.

وذكر عبدالرحمن أن الذرة الشامية يعتبر من أفضل الزراعات لهذه الحشرة، وأنه لا يوجد دولة في أفريقيا خالية تماما من هذه الحشرة، وهذه الحشرة تهاجر في مجموعات كبيرة وسريعة التأقلم مع المناخ والبيئة، وأفضل وسيلة لمقاومتها حاليا هي الرش بالمبيدات الحشرية، وأن بعض الدول تستخدم الطائرات المسيرة لإبادتها بعد فشل الطرق التقليدية في رشها بالمبيدات والقضاء عليها، حيث تنشط هذه الحشرة بعد غروب الشمس مما يصعب عملية القضاء عليها بالطرق التقليدية.

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بقلم الصاوي أحمد

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