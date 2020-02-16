نقيب الموسيقيين عن «المهرجانات» : هناك اتجاه عام من الدولة لإيقاف هذه المهزلة

أكد هاني شاكر نقيب الموسيقيين، رفضه لأغاني المهرجانات الشعبية، مؤكدا أن هناك اتجاها عاما من الدولة لإيقاف “هذه المهزلة”.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه على مسؤوليتي على قناة صدى البلد مساء الأحد.

وقال: “لازم الإعلام يساعدنا ويشيل الألفاظ زي الخمور والحشيش (من أغاني المهرجانات)، واضح إن فيه اتجاه عام من الكل ومن الدولة لإيقاف هذه المهزلة”.

وأضاف: “إن شاء الله ربنا يقدرنا ويعود الفن المصري لتاريخه، وسيتم وقف الموافقات اللي أخدها البعض”.

وتابع: “مش معنى إن حسن شاكوش نجح في اختبارات صوت أنه أصبح مطرب، لم يأخذ كارنيه حتى الآن بياخد موافقة حفلة بحفلة”.

وأكد أنه “سيتم وضع قواعد وشروط خاصة بمراجعة الكلمات .. لازم أعرف هيسمع الناس ايه وهيقولهم ايه “.

وقال: “مش معنى إنه نجح في امتحان إنه خد التصريح، بناشد الإعلاميين كفاية نروج للناس دي، كفاية نقول إنهم بيعملوا ملايين على اليوتيوب، ومش كل الناس اللي بيتفرجوا عليهم معجبين باللي بيقدموه”.

وأضاف: “فيه تنسيق كامل مع الجهات المعنية، الدولة عايزة الفن يبقى أحلى وأجمل وأمتع وأحلى وأنضف، أنا حسيت كده من ساعة ما القرار ما طلع”.

وفي وقت سابق، قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إنه أصدر قرارا بوقف التصاريح لكل مطربي المهرجانات الشعبية لاستخدامهم كلمات مبتذلة، موضحا أن هذا القرار نهائي ولن يقبل التراجع حيث تم التنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ ذلك.

وحذرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات

