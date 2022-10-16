نقيب الموسيقيين: إيقاف تصاريح مطربي المهرجانات وزيادة المعاشات

أعلن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل اليوم بعض القرارات الخاصة بنقابة الموسيقين في مؤتمر أقامه بمقر النقابة، بحكم توليه منصب نقيب الموسيقيين مؤخرا ، وجاءت هذه القرارات متمثلة في إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

كما أعلن عن زيادة معاشات الموسيقيين بنسبة 10% وتحصل أسرة المتوفي على 3000 جنيه، كما قام بإحالة سكرتير النقابة السابق أحمد رمضان للتحقيق وإعلانه أنه تسبب في إفساد النقابة لسنوات ، وما مرت به النقابة العامة من انحراف إداري وما طالها من سمعة سيئة فى وسائل الإعلام على يد عائلة أفسدت الحياة النقابية فسادًا كاملاً، وبناء على ما ثبت للمجلس بالأدلة قرر إحالة العضو أحمد رمضان أحمد شعبان عضو مجلس الإدارة إلى التحقيق بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشاري مجلس الدولة، وتجميد عضويته فى المجلس كذلك كسكرتير عام للنقابة وتولى أحمد محمد أبو المجد على أن تنتقل كل الصلاحيات إليه.

كذلك أحال محامي النقابة سعد المتولي للتحقيق وإيقافه عن العمل وأحد المسئولين بالنقابة أيضا تدعى هدى صالح .