نقيب الموسيقين يعلن مشاركته في الوقفة التضامنية بالمنصة مع موسيقي مصر

أعلن نقيب الموسيقين الفنان مصطفى كامل، مشاركته في الوقفة التضامنية تجاه غزة المقرر تنفيذها اليوم بعد صلاة الجمعة بمشاركة عدد كبير من الفنانين والنجوم المصريين.

وقال مصطفى كامل: “بعد صلاة الجمعة تجمع لكل موسيقيى مصر عند المنصة، مع نقابتهم ومجلس إدارتهم ومع الشعب المصرى كله للثبات على كلمة واحدة وعلى نصرة الحق وعلى تضامنا مع إخواتنا وأشقائنا وبناتنا ضد المجازر والعدوان على الكنائس والجوامع والمستشفيات والمدارس وعلى الأطفال”.

وأضاف مصطفى كامل : “بعد صلاة الجمعة إن شاء الله كلنا بندعم القيادة السياسية فى بلدنا لحماية الأمن القومى المصرى، دعوة منى لكل موسيقيى مصر للتجمع غدا عند المنصة بعد صلاة الجمعة”.