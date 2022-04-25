استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، المهندس طارق النبرواي رئيس النقابة العامة للمهندسين، بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور مجلس إدارة النقابة والدكتور أحمد داوود رئيس النقابة الفرعية ببورسعيد.

،وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع نقيب المهندسين مجالات التعاون المشترك بين أجهزة المحافظة، والنقابة العامة فى تنفيذ عدد من المشروعات، والإشراف الهندسى عليها.

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة للمهندس طارق النبراوي لفوزه بمنصب رئيس النقابة العامة للمهندسين ، متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح في منصبه الجديد،

وأكد المحافظ على ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية لأعضاء النقابة فى تنفيذ المشروعات والمشاركة فى إدارة بعض الملفات الهامة،

واستعرض محافظ بورسعيد الطفرة التنموية والخدمية التى جرت على أرض بورسعيد فى مختلف المجالات، مشيرا أن بورسعيد المحافظة الأولى فى حجم الاستثمارات، و حققت نهضة غير مسبوقة بتوجيهات واهتمام القيادة السياسية.

ومن جانبه، أشاد المهندس طارق النبراوي بالمشروعات القومية ببورسعيد والتى تم تنفيذها فى وقت قياسي نتيجة للجهود المتواصلة لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية، لافتا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول

وكانت نقابة المهندسين ببورسعيد قد استقبلت اليوم النبراوي لحضور إفطار رمضانى التقى خلاله بجميع المهندسين للوقوف على مطالبهم فى أول لقاء له بمهندسي بورسعيد بعد فوزه برئاسة النقابه