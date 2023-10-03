نقيب المهندسين يخضع لجراجة عاجلة بعد حادث مروع على طريق بني سويف الصحراوي

تعرض صباح اليوم، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين لحادث سير مروع على طريق بني سويف- أسيوط، الصحراوي، عند نفق سنور والمعروف باسم “نفق الموت”، لتكرار حوادث السير فيه.

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، إن أسرة نقيب المهندسين، طالبت بنقله لمستشفى المقاولون العرب، مشيرا إلى أن مستشفى بني سويف التخصصي استجابت لطالبها.

وأكد المصدر لـ”المال”، أن نقيب المهندسين يحتاج لتدخل جراحي عاجل، خاصة أنه تعرض لكسور في عظام الوجه، والساق، وجرح قطعي بالرأس، واشتباه في كسور بالجمجمة.

وأضافت، أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي كان يستقلها المهندس طارق النبراوي، مشيرة إلى أن الحادث نجم عنه مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين من بينهم نقيب المهندسين.

كان المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، قد تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، لحادث سير مروع أثناء عودته من عزاء نقيب المهندسين في محافظة أسيوط المهندس أسامة أنور، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.