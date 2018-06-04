نقيب الفلاحين: 5 مشكلات تواجه المزارعين بالدقهلية

الصاوي أحمدطالبت النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام حسين عبدالرحمن حكومة المهندس شريف إسماعيل بحل المشكلات التى تواجه الفلاحين والمزارعين بمحافظة الدقهلية والقرى التابعة لها.وقال نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن إن هناك 5 مشكلات تواجه الفلاحين فى الدقهلية، تأتي فى مقدمتها تفشي دود

الصاوي أحمد

طالبت النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام حسين عبدالرحمن حكومة المهندس شريف إسماعيل بحل المشكلات التى تواجه الفلاحين والمزارعين بمحافظة الدقهلية والقرى التابعة لها.

وقال نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن إن هناك 5 مشكلات تواجه الفلاحين فى الدقهلية، تأتي فى مقدمتها تفشي دودة ورق القطن، والتي قضت على محصول الذره والقطن، نظرا لري محصول البرسيم بعد يوم 10 مايو، بالإضافة إلى استمرار دفع إيجار أراضي طرح البحر رغم غرق هذه الأراضي لعدم زراعة الأرز وقلة المحاصيل الصيفية؛ ما أدى لارتفاع منسوب المياه، والمشكلة الثالثة تنحصر فى سوء توزيع السماد بين أصناف المحاصيل، وكذلك تدني خدمات الجمعيات الزراعية،والمشكلة الخامسة هي عدم معالجة مياه الصرف الزراعي؛ ما يسبب أضرارًا بالغة لجموع الفلاحين.

وأضاف خلال حضوره حفل إفطار النقابة الفرعية بالدقهلية، والذى حضره مئات الفلاحين، أنه يتقدم بخالص الشكر لنقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للفلاحين بمحافظة الدقهلية على حسن الاستقبال بعد تلبيته دعوة النقابة للإفطار مع أعضائها والوقوف على آخر الصعوبات والتحديات التي تواجه فلاحي المحافظة.

حضر الحفل وفد من أعضاء النقابة العامة فى مقدمتهم المستشار علي إبراهيم مستشار النقابة للشئون الدينية، والحاج أحمد عبدالوهاب مدير عام النقابة، والسفير محمود كامل.

كما كان في استقبال وفد النقابة الحاج نسيم البلاسي نقيب المحافظة، والحاج نجيب المحمدي، والحاج علي المنصوري، والحاج علي السيد، والحاج عبدالله السيد، والحاج السيد منصور، والحاج عطية عوض الله، والحاج فوزي البلاط، والحاج بدير خليفة، والحاج عبدالسلام جمعة، والحاج عبداللطيف محمد عبداللطيف، والحاج أحمد مجاهد، والحاج السيد أحمد البسيوني، والحاج محمد رمضان نقباء مراكز المحافظة، وضحى محمد رئيسة اللجنة الإعلامية بالمحافظة، ولفيف من قيادات النقابة الفرعية والأعضاء في ضيافة الحاج مصطفى شاهين.