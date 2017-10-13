نقيب الفلاحين يوضح : لماذا نؤيد السيسي لفترة رئاسية ثانية؟

الصاوي أحمدقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، فى بيان له، اليوم الجمعة: نؤيد الرئيس السيسي وأقولها بكل صراحة وبالمنطق: إن السيسي أفضل من تولَّى رئاسة مصر حتى الآن، وإن انزعج الناس من تصرفاته فور توليه الرئاسة وحتى الآن؛ لأننا كنا نرى الأمور من خلال نظارة الثورة وشعاراتها الجميلة الور

الصاوي أحمد

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، فى بيان له، اليوم الجمعة: نؤيد الرئيس السيسي وأقولها بكل صراحة وبالمنطق: إن السيسي أفضل من تولَّى رئاسة مصر حتى الآن، وإن انزعج الناس من تصرفاته فور توليه الرئاسة وحتى الآن؛ لأننا كنا نرى الأمور من خلال نظارة الثورة وشعاراتها الجميلة الوردية التي ثبت بالدليل القاطع فيما بعد أنها غير واقعية، وأثبت السيسي أنه يسلك الطريق الواقعي السليم، ولذلك فأنا شخصيًّا أحببته وأؤيده بكل ما أستطيع للأسباب التالية:





أولًا: من أعظم انتصارات السيسي توحيد صف الفلسطينيين “حماس وفتح” بصحيح ضربة معلم للكيان الصهيوني فشل فيها كل من كان قبله، رغم أن نظارة الثورة كانت ترى أن السيسي يضيق على حماس، واتضح أنه كان يخطط ويضغط للمصلحة العامة.

ثانيًا: إفشاله للمخطط الدولي لإسقاط مصر والعالم العربي، ورجوع معظم الدول التي كانت تعاديه لتقف معه فكشف بذلك الوجوه الحقيقية للدول التي تصدِّر لنا شعارات رنّانة لنهدم بها أوطاننا.

ثالثًا: رغم أنه كان بحاجة لرضا الشعب لكنه قام باتخاذ خطوة تحرير الجنيه وخفض الدعم؛ إيثارًا لمصلحة البلد على مصلحته الشخصية، وهو يعلم أن ذلك سيُغضب الناس على المدى القصير.

رابعًا: رغم الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر فإنه بدأ عمل مشاريع ضخمة (قناة السويس والمليون ونصف المليون فدان والطريق الإقليمي والعاصمة الإدارية الجديدة)، كما حرص على تقوية الجيش بأحدث الأسلحة لأول مرة تدخل مصر مثل طائرات الرفال والغواصات وحاملات الطائرات.

خامسًا: استطاع فى فترة وجيزة السيطرة على مفاصل الدولة وإخضاع كل مؤسسات الدولة بعد الاضطرابات وحالة الانفلات التى شهدتها البلاد إبان ثورة يناير، مما أدى إلى الاستقرار وعودة الأمن في فترة وجيزة.

وتابع أبو صدام: لقد تأكدنا أن كل القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي صائبة، وأثبت أن كل ما كان يروج ضده افتراءات، لذلك أنا أعتذر لفخامة الرئيس السيسي عن سوء الظن الذي ظنه معظم المخدوعين بالشعارات الرنانة، وأتمنى منه أن يقدر لهم ذلك ويصفح عنهم بسعة صدره، وأتمنى من الذين لا يزالون يلبسون الأحلام أن ينظروا للواقع بجدية ويقفوا خلف هذا الرجل الذي أثبتت الأيام أنه زعيم العرب المقبل.

وأكد نقيب الفلاحين أننا جميعًا نقف معه ونؤيده بأرواحنا ودمائنا، وأننا نعادي كل من يعاديه، هذا الكلام ليس عن خوف أو نفاق، لكن هو لله للمصلحة العامة كما أراه بعد تمحيص وفحص، وهو ما قبِله قلبي وعقلي.