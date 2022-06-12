نقيب الفلاحين يوضح أسعار ومواصفات الأضاحي 2022

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين أن اسعار الاضاحي هذا العام لا تختلف كثيرا عن اسعار العام الماضي لافتا إلي وفرة الاضاحي واستقرار أسعارها يرجع إلي ضعف القوة الشرائية وكثرة المعروض منها .

أسعار الأضحية 2022

وأضاف بأن أسعار الأضاحي من الضأن بالكيلو قايم يتراوح ما بين 75الي 80جنيه ليتراوح سعر الخروف المناسب للاضحية من4000 جنيها إلي6000 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو لحم العجول الجاموس قايم بين 60 جنيها إلي 65 جنيها، ويتراوح كيلو البقري قايم من 70 إلي 75جنيها.

وكشف عبد الرحمن أن سعر عجل الاضحية بين 20 ألف او25 ألف و35 ألف جنيها حسب السن والوزن.

موصفات الأضاحي الجيدة

وأشار عبد الرحمن أن للاضحية مواصفات يجب أن تتوفر فيها منها أن تكون من الأنعام مثل الابل أو البقر أو الجاموس أو الغنم أو الماعز ،وأن تكون بالغة السن الشرعي فتكون في الضان 6 أشهر علي الاقل والماعز عام كامل والبقر عامان والابل 5سنوات.

وأكد عبد الرحمن بوجوب أن تكون الاضحية سليمة خالية من الاصابات والامراض والعيوب الواضحة كالعرج والعمي والا تكون مكسورة القرن ولا مقطوعة الذيل.

وأشار عبدالرحمن أنه علي المضحي أن يتحري الدقه في شراء الاضحية بأن تكون خالية من الافرازات من الأنف أو تكون كصتبة بإسهال أو مصابة بالحمي القلاعية أو الجلد العقدي ،وأن تكون لامعة الشعر لا تتردد في الأكل، ويستحسن العجل خالي الكرش غليظ الارجل عريض الظهر.