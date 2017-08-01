نقيب الفلاحين يواصل تكذيب الزراعة بشأن أزمة الأسمدة

الصاوي أحمد:أكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين اليوم الأربعاء فى بيان له أن نقابة الفلاحين تؤكد على وجود نقص بالاسمدة الازوتية المدعمة، بناءً على ورود شكاوى من الفلاحين من مختلف محافظات الجمهورية، ففى محافظة بنى سويف اشتكى الحاج أبورمضان غريب من نقص السماد في جمعية باها مركز بني سويف.وأوض

الصاوي أحمد:



أكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين اليوم الأربعاء فى بيان له أن نقابة الفلاحين تؤكد على وجود نقص بالاسمدة الازوتية المدعمة، بناءً على ورود شكاوى من الفلاحين من مختلف محافظات الجمهورية، ففى محافظة بنى سويف اشتكى الحاج أبورمضان غريب من نقص السماد في جمعية باها مركز بني سويف.

وأوضح البيان أن عدد من الفلاحين في محافظه المنيا تقدموا بشكاوي للنقابة منهم كل من احمد عيد ابو عمرو جمعية زراعية قريه شارونة مغاغة في مركز مغاغة رخصة جمعية كفر الصالحين، وفى المنوفية محمد طاحون ومنير الجنزورى يؤكدون وجود نقص حاد فى جمعيات مركز منوف، قرى مركز أشمون وقرى ( لبيشة ورملة الانجب ومنيل عروس والكوادى والنعناعية ) وكذلك قرى مركزى تلا والشهداء والباجور ومركز شبين الكوم ( الماى وشنوان ومنشأة شنوان) .

وأكد عبدالرحمن أن محافظة أسيوط اشتكى فيها كل من أحمد الغطريفى وعلى حميدة بجمعية الشغبه والبوره واولاد ابراهيم وجميع قرى مركز اسيوط لا يوجد بها أسمدة منذ اكثر من شهر، وفى الشرقية اشتكى واحمد محمد جمعيات لمركز ههيا بالشرقيه وبهاء الجوهري جمعية الشوافين وجمعية زورابوالليل مركز اولاد صقر وفى الاسكندرية اشتكى مصطفى السباعى بعدم وجود اسمدة بجمعيات مركز العامرية وفى البحيرة اشتكى بهاء محمد جمعية ابناء البحيرة والمنوفية وجمعية الفتح بقرية خالد ابن الوليد مركز كوم حمادة البحيرة وجمعية شم القلبية خصوصا وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

لذا تهيب النقابة العامة للفلاحين بالمسؤولين بوزارة الزراعة بتحرى الدقة فى التقارير التى تصدرها الوزارة التى تفيد بعدم وجود نقص بالاسمدة وان الوزارة لديها اسمدة مكدسة بدون مخازن وهذا منافى للحقيقة تماماً بشهادة الفلاحين بالعديد من المحافظات.

وأشار حسين عبدالرحمن ابوصدام الى ان هناك العديد من زراعات الارز والقصب والذرة التي تبلغ مساحتها 2 مليون و200 ألف فدان مازالت فى مراحل النمو الخضرى ولم تدخل مرحلة التزهير كما اعلنت وزارة الزراعة مما يؤكد ان المحصول فى حاجة ماسة الى أسمدة آزوتية وان النقابة حريصة على التواصل مع الفلاحين والمسئولين وذلك فى سبيل حل كافة المشاكل التى تهم الزراعة فى مصر وليس لها اى مصلحة خاصة لدى احد من المسئولين.