اقتصاد وأسواق

نقيب الفلاحين يهنئ السيسي بعيد ميلاده: «ذكرى ميلادك عيد لكل المصريين»

نقيب الفلاحين يرسل برقية تهنئة بعيد ميلاد الرئيس السيسي
الصاوي أحمد 12:58 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 12:58 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

هنأ الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: “إن ذكري عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي عيد لكل المصريين”، متابعا: “كل عام وسيادتكم بخير كل عام ومصر والمصريين بخير كل عام وسيادتكم قائد وزعيم لشعب مصر العظيم، فهذا العيد حقا هو عيد لكل الشرفاء من الشعب المصري”.

اقرأ أيضا  «السيسي» يوجه بتطبيق المعايير الحديثة لتطوير المدن الجديدة والقائمة بصورة مستدامة

وقال أبوصدام إن حكمة وراجحة عق الرئيس هي أعظم نعمة أعطاها الله لمصر في العصر الحديث لينقذ هذا البلد الآمن من الوقوع في مستنقع الفوضى والدمار.

وأضاف أنه بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع فلاحي مصر الشرفاء وقبل موعد ميلاد الرئيس بأيام أرسل للرئيس عبدالفتاح السيسى أسمي التهاني وأطيب التمنيات، متمنين له دوام الصحة والعافية.

اقرأ أيضا  السيسي لشركات النقل العالمية: مصر تنتهج مسارا تنمويا شاملا مدعوما بقرار سياسي من أعلى مستوى

وأكد أبوصدام أن عهد الرئيس السيسي هو عهد تكريم الفلاحين هو عهد الحياة الكريمة لأهل الريف هو عهد معاش كريم لكبار السن من الفلاحين هو عهد الري الحديث وزيادة الإنتاج الزراعي وتوسع الرقعة الزراعية والقضاء علي التعديات علي الأراضي الزراعية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

الشحات غتوري يناقش تطوير المنظومة الجمركية مع اتحاد الصناعات

السيد فؤاد 1:35 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

أسعار الذهب تربح 71 دولارا في 11 يوما لارتفاع التضخم

خالد بدر الدين 11:54 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

تعرف على حصاد جهاز حماية المستهلك خلال الأسبوع الماضي

محمد مجدي 10:50 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

شروط إضافة الزوجة المحرومة من الدعم على بطاقة تموين الزوج

محمد مجدي 9:57 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 11-11-2021

محمد مجدي 8:14 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

رئيس الوزراء: مشروع لإنتاج الحرير تفاديا لمغالاة الأسعار ومواجهة الاعتماد على المستورد

صفية حمدي 7:36 م, الخميس, 11 نوفمبر 21