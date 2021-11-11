نقيب الفلاحين يهنئ السيسي بعيد ميلاده: «ذكرى ميلادك عيد لكل المصريين»

هنأ الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: “إن ذكري عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي عيد لكل المصريين”، متابعا: “كل عام وسيادتكم بخير كل عام ومصر والمصريين بخير كل عام وسيادتكم قائد وزعيم لشعب مصر العظيم، فهذا العيد حقا هو عيد لكل الشرفاء من الشعب المصري”.

وقال أبوصدام إن حكمة وراجحة عق الرئيس هي أعظم نعمة أعطاها الله لمصر في العصر الحديث لينقذ هذا البلد الآمن من الوقوع في مستنقع الفوضى والدمار.

وأضاف أنه بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع فلاحي مصر الشرفاء وقبل موعد ميلاد الرئيس بأيام أرسل للرئيس عبدالفتاح السيسى أسمي التهاني وأطيب التمنيات، متمنين له دوام الصحة والعافية.

وأكد أبوصدام أن عهد الرئيس السيسي هو عهد تكريم الفلاحين هو عهد الحياة الكريمة لأهل الريف هو عهد معاش كريم لكبار السن من الفلاحين هو عهد الري الحديث وزيادة الإنتاج الزراعي وتوسع الرقعة الزراعية والقضاء علي التعديات علي الأراضي الزراعية.