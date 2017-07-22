نقيب الفلاحين يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو

الصاوي أحمدبعثت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام، برقيات تهنئة لكل من الرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الدفاع بمناسبـة الاحتفال بثورة 23 يوليو المجيدة.وجاء في البرقيات: "يسعد فلاحو مصر بتهنئة سيادتكم بالذكرى 65 لثورة 2

الصاوي أحمد

بعثت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام، برقيات تهنئة لكل من الرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الدفاع بمناسبـة الاحتفال بثورة 23 يوليو المجيدة.





وجاء في البرقيات: “يسعد فلاحو مصر بتهنئة سيادتكم بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازًا وطنيًّا قام به جيل من الضباط الأحرار أبناء القوات المسلحة الباسلة التي دائمًا ما تحمل على عاتقها هموم الشعب المصري”.