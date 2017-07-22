الصاوي أحمد
نقيب الفلاحين يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو
الصاوي أحمدبعثت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام، برقيات تهنئة لكل من الرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الدفاع بمناسبـة الاحتفال بثورة 23 يوليو المجيدة.وجاء في البرقيات: "يسعد فلاحو مصر بتهنئة سيادتكم بالذكرى 65 لثورة 2
بعثت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام، برقيات تهنئة لكل من الرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الدفاع بمناسبـة الاحتفال بثورة 23 يوليو المجيدة.
وجاء في البرقيات: “يسعد فلاحو مصر بتهنئة سيادتكم بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازًا وطنيًّا قام به جيل من الضباط الأحرار أبناء القوات المسلحة الباسلة التي دائمًا ما تحمل على عاتقها هموم الشعب المصري”.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو انتصرت للفلاح المصري البسيط، خاصة بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي، حيث أصبح لأول مرة حقًّا للفلاح في الأرض، بعد القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال، ورفعت عنه حالة التهميش والظلم التي عاني منها الفلاح قبل الثورة.
واختتم نقيب الفلاحين بيانه داعيًا الله أن يعيد تلك الذكرى على الشعب المصري بموفور الصحة والتوفيق وسداد الخطى لتحقيق ما يتطلع إليه، متمنيًا لمصر وشعبها كل خير وتقدم وازدهار.