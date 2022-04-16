قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن سعر كيلو البامية في أسواق الجملة يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.. نافيا وصول سعر الكيلو إلى 200 جنيه.

وأضاف أن البامية الموجودة حاليا مساحات قليلة منزرعة في شهر نوفمبر الماضي تحت أغطية بلاستيكية ورفع عنها الأغطية في مارس الماضي ومعظم المساحات التي تم كشفها للشمس مبكرا تضررت من البرودة وتأخر إنتاجها وضعفت كمية المنتج.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر البامية يرجع إلى أن قلة المعروض حاليا بسبب قلة الإنتاج مع بداية موسم البامية.. ومع زيادة الطلب لتهافت المستهلكين على بشاير البامية في ظل تزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك حيث يزيد معدل استهلاك المنتجات الغذائية.

واوضح نقيب الفلاحين أنه في نهاية شهر أبريل سيكثر المعروض من البامية وتنخفض أسعارها إلى 20 جنيه للكيلو ويستمر الانخفاض حتى تصل أسعارها للمعدل الطبيعي بعد ارتفاع حرارة الجو وتزايد الإنتاج.