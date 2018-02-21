نقيب الفلاحين ينظم مؤتمرًا للمرشح الرئاسي مصطفى موسى بالمنيا

سلوى عثمان أعلن الدكتور عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي أن المرشح الرئاسي سيبدأ أولى محطاته الجماهيرية ولقاءاته الشعبية من محافظة المنيا، حيث تقرر أن ينظم الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين أول مؤتمر شعبي للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بقرية الشيخ مسعود

سلوى عثمان



أعلن الدكتور عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي أن المرشح الرئاسي سيبدأ أولى محطاته الجماهيرية ولقاءاته الشعبية من محافظة المنيا، حيث تقرر أن ينظم الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين أول مؤتمر شعبي للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة، محافظة المنيا يوم الجمعة الموافق ٢ مارس القادم، وأن المرشح الرئاسي وافق على أن تكون المنيا أولى محطاته الانتخابية وأول محافظه يزورها.

وأوضح نقيب الفلاحين أن المؤتمر سوف يضم كبار عائلات محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط، كما سيحضر المؤتمر قيادات حزب الغد وقيادات المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية.

