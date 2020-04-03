نقيب الفلاحين يناشد المواطنين عدم تخزين المنتجات الزراعية

أكد نقيب الفلاحين أن المنتجات الزراعية متوافرة في الاسواق

قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إن المنتجات الزراعية المصرية من خضراوات وفاكهة وحبوب متوافرة بكميات كبيرة تكفي لأشهر قادمة، ونملك فائضا كبيرا من كل الخضراوات والفاكهة التي نحتاج إليها، ولدينا مخزون كبير من الأرز والحبوب الأخرى.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الارتفاع الطفيف الذي نشهده أحيانًا ليس لقلة الموجود بقدر ما هو قلة في المعروض بالأسواق في بعض الايام، نتيجة تشديد إجراءات التنقل وتغير أوقات جني بعض المحاصيل، وارتباك التصدير والاستيراد، وتهافت المواطنين على تخزين المنتجات الزراعية، واستغلال بعض التجار لضعف عمليات النقل للأسواق.

وأضاف نقيب الفلاحين أننا نشهد حاليا حصادا وجنيا لمعظم محاصيل الموسم الشتوي من أقماح وبصل وثوم وبطاطس وفول وطماطم وبداية زراعة محاصيل الموسم الصيفي، ولدينا فائض كبير من أرز الموسم الماضي، الذي يباع حاليا بـ4.300 لطن الأرز الشعير رفيع الحبة و5.300 لطن الأرز الأبيض عريض الحبة في أسعار أقل من نظيراتها في العام الماضي.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن أسعار معظم أنواع الخضراوات والفاكهة انخفضت في الأسواق.

وتابع نقيب الفلاحين أن ارتفاع أسعار الليمون البلدي إلي 12 جنيها أمر متوقع في مثل هذه الأيام لفوائده الكبيرة لزيادة مناعة الجسم ضد نزلات البرد والامراض الخاصه بالجهاز التنفسي وكذلك لقرب شهر رمضان المبارك.

وناشد ابوصدام المواطنين بعدم التهافت على شراء المنتجات الغذائية لتخزينها والاكتفاء بشراء الاحتياجات اللازمة في ظل وجود تشديد إجراءات التنقل منعا لخلق الأزمات ورفع أسعارها ومساعدة المحتكرين على استغلال الأزمة وتجنبا لإلحاق الضرر بالطبقة الفقيرة التي لا تستطيع شراء كميات كبيرة لتخزينها.