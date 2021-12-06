نقيب الفلاحين يناشد الرئيس التدخل لرفع سعر طن توريد القصب

ناشد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين ، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل للتخفيف عن كاهل الفلاحين ومزارعي قصب السكر ، وإعطاء توجيهاته للحكومة برفع سعر طن توريد القصب هذا العام بعد ارتفاع سعر السكر عالميا ومحليا ، حيث وصل سعر طن السكر الأبيض إلى 10500 جنيه مقابل 8200 جنيه خلال منتصف سبتمبر الماضي مع ارتفاع تكلفة زراعة القصب.

وقال نقيب الفلاحين، إن مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي، يستهدف تغيير وجه الحياة في أكثر من 60% للشعب المصري معظمهم في الريف والقرى ومن ضمنهم مزارعو القصب، لافتا إلى أن زراعة القصب لها دورة إنتاجية، ولابد من الإحلال للقصب بعد 5 سنوات، وعند ترك القصب لمدة 6 أو 8 سنوات في الأرض الزراعية دون إحلال ينخفض معدل الإنتاجية.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنه بعد تعويم الجنيه لم تتم زيادة أسعار توريد بعض المحاصيل الرئيسية منذ 2017 والتي تمت الزيادة الطفيفة لمحاصيل قصب السكر والبنحر وبعض المحاصيل الأخرى مثل القمح والقطن إلى آخره ، وحتى الآن ونحن في أواخر عام 2021 لم يكن هناك زيادة لمحاصيلنا الاستراتيجية وهي قصب السكر والبنجر وكذلك باقي المحاصيل التي تتسلمها الحكومة من الفلاحين، وربما بعض المحاصيل مثل الخضار والفواكه يتحكم الفلاح مع التجار برفع سعرها حسب العرض والطلب.

ولفت إلى أن الفلاحين مثلا في جنوب الصعيد التي تزرع أغلب أراضيها قصب السكر والذي ينتج السكر 22 سلعة رئيسية، فمثلا الفدان لو حقق 40 طن قصب المعروف الطن ينتج منه 120 كيلو سكر بما يعني 120 كيلو في 40 طنا يساوي 4800 كيلو سكر يعني بما يقرب من 50 ألف جنيه للفدان متوسط ثمن الفدان.

وأفاد نقيب الفلاحين أنه وبعد خصم 120 كيلو من الطن يتبقي في حدود 880 كيلو بواقي طن القصب التي تستخدم في الصناعات الأخري من أوراق وأعلاف واخشاب ومولاس وروائح عطرية ومواد طبية جلوكوز وكحول وفزلين وعسل وحلاوة طحينة إلى آخره مما يضاعف سعر الفدان ليدخل في حدود 100 ألف جنيه.

وأضاف عبد الستار أنه وحتى الآن سعر الطن 720 جنيها بما يعني أنه في 40 طنا يساوي 30 ألف جنيه عوائد الفدان ، وبعد خصم المصاريف من تجديد المحصول بـ 7 أطنان قصب في 720 جنيها بحدود 5000 جنيه في جنيه قصب وعمال الرمية الفدان 1500 جنيه وحرث الأرض وتسويتها 2500 جنيه، والعزيق السنوي 1000 جنيه ثم التوريق والتنظيف للقصب أكثر من 1500 جنيه، والري 150 جنيها الرية الواحدة في 20 رية يساوي مبلغ 3000 جنيه والأسمدة 15 جوال كيماوي للفدان الآن بسعر 250 أو أكثر يساوي بحدود 3250 جنيها.

وكشف نقيب الفلاحين أن حصاد المحصول وتوريده للمصنع مع رفعه بالجرارات الزراعية لعربات السكة بتكلفة للطن الواحد 150 جنيها يعني حدود 6000 جنيها، بجانب إيجار متوسط من 1500 إلى 2500 جنيه.

وأردف ، هذا بجانب تفرغ الفلاح أو العامل طوال العام و هو الذي يعمل بيده يوميا داخل الأرض ونحن نعلم أن أغلب الفلاحين حيازتهم لا تتجاوز 3 أفدنة لأقل بنسبة 85٪ متوسطي الدخل، ومعنى ذلك أنه لو تم احتساب التكلفة الفعلية للفدان لن تساوي دخله بل مصاريفه أكثر يعني خسارة فعلية للفلاحين ، لذلك بدأ الكثير من الفلاحين حرث أراضيهم والعزف عن زراعة القصب مما سيؤثر على الصناعة الوطنية.