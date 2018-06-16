نقيب الفلاحين يناشد الحكومة مد فترة تقنين الأراضي لواضعي اليد

الصاوي أحمد قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه يناشد الحكومة مد فترة تقنين الأراضي الصحراوية؛ لأن الفترة التي حددتها الحكومة، والتي انتهت الخميس الماضي، لم تكفِ للتقنين، وأن أعدادًا كبيرة من الفلاحين بعثت باستغاثات للنقابة لمد مهلة التقنين، خاصة أنه يطلب من المتقدم خرائط تستغرق وق

الصاوي أحمد





قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه يناشد الحكومة مد فترة تقنين الأراضي الصحراوية؛ لأن الفترة التي حددتها الحكومة، والتي انتهت الخميس الماضي، لم تكفِ للتقنين، وأن أعدادًا كبيرة من الفلاحين بعثت باستغاثات للنقابة لمد مهلة التقنين، خاصة أنه يطلب من المتقدم خرائط تستغرق وقتًا طويلًا ويتطلب أن يدفع المتقدم مبلغًا من المال لا يكون في استطاعة الكثيرين تدبيره.

وأضاف نقيب الفلاحين أنه يجب النظر في سعر هذه الأراضي، خاصة أن من زرعوها صرفوا عليها حتى تصل للحالة التي عليها الآن من استصلاح وزراعة، ومن غير المعقول أن تكون مدة التقنين قصيرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، مما قد يسبب الكثير من الخسائر لمن تعبوا واستصلحوا هذه الأراضي دون فائدة للدولة.

وأكد أنه لا بد أن يوضع في الحسبان مكان الأرض من حيث الطبيعة الجغرافية، سواء كانت أرضًا قريبة من الطريق أو بعيدة، صالحة للزراعة أو غير صالحة، وتوفر المياه الجوفية أو ندرتها، بمحافظة غنية أو فقيرة كمحافظات الصعيد.

جديرٌ بالذكر أن وزارة الزراعة أعلنت أن آخِر موعد لتلقّي طلبات تقنين وضع اليد لأراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، هو الخميس الماضي 14 يونيو، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.