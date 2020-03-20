نقيب الفلاحين يكشف 4 أسباب لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار بعض الخضروات والفواكه يرجع إلي الإقبال الكبير من المواطنين علي شراء كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، حيث تهافت المواطنون علي شراء كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة لتخزينها تحسبا لأية إجراءات حكومية تمنع التنقل لمنع انتشار وباء كورونا.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو الأمطار التي سقطت في عاصفة التنين شبعت الأراضي الزراعية الطينية بالمياه مما آخر جني بعض المحاصيل لحين جفاف التربة، والثالث هو ارتباك عمليات الاستيراد والتصدير بين الدول عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعض الدول لمنع انتشار وباء كورونا.

وأوضح نقيب الفلاحين أن قلة المعروض في الأسواق المحلية لتعطل عمليات النقل عقب عاصفة التنين التي ضربت البلاد والأنباء عن ظهور حالات كورونا.

ونوه عبد الرحمن إلى أن السبب الرابع هو أن بعض أنواع الخضروات لم تخرج العروة الأساسية لها ونحن في فترة فاصل عروات وأخيرا كثرة الحلقات الوسيطة بداية من الفلاح مرورا بتاجر الجملة فتاجر التجزئة فبائع الميزان (الكفه) ثم المستهلك.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من جميع الخضروات ومعظم الفواكه وتصدر أغلب الحاصلات الزراعية وأن معظم الخضروات والفاكهة لها بدائل، لافتا إلى أن المواطنين هم من يصنعون الأزمة الآن بالتهافت علي تخزين المنتجات الزراعية رغم وفرتها.

وطالب عبدالرحمن المواطنين بعدم تخزين المنتجات الزراعية، مؤكدا أنها متوفره بصوره كبيرة ولا داعي للتخزين، وأن وقف التصدير سوف يكدس المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، حيث صدرت مصر عام 2019 أكثر من 5.5 من المنتجات الزراعيه المصريه من الموالح والبطاطس والبصل والثوم والعنب والفراوله وغيرها .