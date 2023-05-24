نقيب الفلاحين يكشف مواصفات وأسعار العجول المناسبة للأضحية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن ثمن عجل البقر للأضحية وزن قائم 445 كيلو قد يكلف 58,725 جنيها، لافتا إلى أن لكل عجل سعر مختلف حسب مكان البيع ونوع ومواصفات العجل حتى ولو للعجول نفس الوزن .

وأضاف في تصريحات له: لكي تشتري عجلا صالح للأضحية بنظام الوزن من السوق عليك أن تتريث في الشراء وعليك أن تختار العجل من غير “كرش” مشدود البطن “ماسورة لحم” و سنه لا يقل عن عامين “كاسر جوز” ووزنه أكثر من 400 كيلو لحم على الأقل ومستوى ولحم أحمر وأرجله سليمةوسليم النظر والأذن والذيل وخالي من الأمراض الجلدية ونشيط الحركة وخال من الإفرازات الأنفية وغير مصاب بالإسهال .

وكشف نقيب الفلاحين أن عليك الاتفاق علي خصم 10 كيلو من وزنه للنفس وهي كمية متعارف عليها في بيع العجول بالميزان وتحسب سعر العجل علي باقي الوزن بعد خصم الـ 10 كيلو نفس التي تعادل وزن المياه والطعام في الوزن الكلي .

وأشار عبدالرحمن إلى أن سعر كيلو العجل البقري الحي الصالح للأضحية حاليا يتراوح بين 130 إلى 140 جنيه للكيلو قائم فإذا كان العجل بالمواصفات المذكورة وزنه 445 كيلو تخصم 10 كيلو نفس “أكل ومياه ” فيحسب ثمنه على 435 كيلو وبثمن الكيلو 135 جنيها يكون إجمالي ثمنه58,725 جنيها ويصفي عجل البقري 60% من وزنه لحوم .

وأكد أبوصدام أن مصر تعاني من عجز كبير في الثروة الحيوانية قد يزيد عن 40% تقريبا مما يجعلنا نعتمد على استيراد اللحوم الحمراء من الخارج لسد هذا العجز بين الإنتاج والاستهلاك ورغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتنمية قطاع الثروه الحيوانية إلا أن الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الصدد لم تصل إلى الهدف الأساسي منها حتى الآن وهو الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء .

وتابع عبدالرحمن: من أجل الوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء علينا تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفية

دعم أصحاب مصانع الأعلاف ومربي الماشية وزيادة توعية مربي الماشية بطرق علاج المواشي حيث نفقد ما يقارب من 30% من صغار العجول نتيجة عدم الوعي الكافي للمربين وزيادة الاهتمام بالقطاع الحيواني والعمل بجدية علي تحسين السلالات الحيوانية بمصر وزيادة الرعاية البيطرية ولن يتأتي ذلك إلا بوضع خطة شاملة ومتكاملة لتنمية الثروة الحيوانية تناسب الواقع المصري وتذلل العقبات أمام راغبي الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية.