نقيب الفلاحين يكذب الزراعة حول أزمة نقص الأسمدة

الصاوي أحمد أكد حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، وجود نقص بالأسمدة الأزوتية المدعمة، بناءً على ورود شكاوى من المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، مطالبة وزارة الزراعة بتحرى الدقة فى التقارير.وأشار نقيب الفلاحين، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك شكاوى من الفلاحي



الصاوي أحمد



أكد حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، وجود نقص بالأسمدة الأزوتية المدعمة، بناءً على ورود شكاوى من المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، مطالبة وزارة الزراعة بتحرى الدقة فى التقارير.

وأشار نقيب الفلاحين، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك شكاوى من الفلاحين فى محافظات بنى سويف والمنيا والمنوفية وأسيوط والشرقية والبحيرة من نقص كبير فى الأسمدة.

وطالب النقابة، المسئولين بوزارة الزراعة بتحرى الدقة فى التقارير التى تصدرها وتفيد بعدم وجود نقص بالأسمدة، وأن لديها أسمدة مكدسة بدون مخازن وهذا يعد منافيا للحقيقة تمامًا بشهادة المزارعين بالعديد من المحافظات.

كانت نقابة الفلاحين قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء، أكدت فيه وجود نقص حاد في الأسمدة المدعمة، مشيرة إلى ورود شكاوى من الفلاحين من مختلف محافظات الجمهورية خاصة في الصعيد والذى يشهد نقصا حادا فى الأسمدة المقررة للموسم الزراعي الصيفي الحالي مثل الذرة والقطن والأرز وقصب السكر وأنهم لم يتسلموا سوى 50% من الحصص المقررة ما يهدد محاصيلهم بالتلف ويدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الأسمدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه وذلك في ظل ظروف الفلاحين الصعبة.