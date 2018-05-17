نقيب الفلاحين يقترح 3 حلول للتغلب على أزمة المياه

الصاوي أحمد قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، إن حل أزمة المياه في مصر عمومًا، وللزراعة خصوصًا، تتطلب التفكير خارج الصندوق وبحلول مبتكرة تقضي على هذه القضية التي تؤرق الجميع.واقترح نقيب الفلاحين 3 حلول لهذه المشكلة هي تبنّي مشوع قومي لتحلية مياه البحر، و

الصاوي أحمد





قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، إن حل أزمة المياه في مصر عمومًا، وللزراعة خصوصًا، تتطلب التفكير خارج الصندوق وبحلول مبتكرة تقضي على هذه القضية التي تؤرق الجميع.

واقترح نقيب الفلاحين 3 حلول لهذه المشكلة هي تبنّي مشوع قومي لتحلية مياه البحر، وتدوير مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، وتغيير نظم الري القائمة حاليًّا.

وأكد أن إطلاق مشروع قومي لتحلية مياه البحر وتدوير مياه الصرف الزراعي والصحي هو الحل الواقعي للخروج من أزمة الفقر المائي التي تعيشها مصر الآن، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه هو السبيل الأمثل للدولة المصرية، بجانب طرق ترشيد المياه الأخرى من تقليل مساحات المحاصيل المستهلِكة للمياه بكثرة وتغيير نظم الري من غمر إلى تنقيط ورشّ وتغيير طرق الزراعة من مكشوفة إلى زراعة محمية.

وأوضح أنه يجب استغلال كل الإمكانيات المتاحة وعدم الانتظار لحين الوصول إلى ندرة المياه، خاصة مع التوقع الشديد لتأثير سلبي جراء تشييد سد النهضة على المورد الأساسي للمياه بمصر وهو نهر النيل.

وأشار أبو صدام إلى ضرورة تعميم أصناف المحاصيل ذات النضج المبكر والتي تستهلك مياهًا أقل من جميع المحاصيل التي تُزرع بمصر والاتجاه إلى التعاون مع الدول المجاورة؛ لتعويض نقص المياه.