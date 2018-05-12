نقيب الفلاحين يفسر وجود بقع صفراء على البطيخ

لا سياسة زراعية واضحة حتى الآن لتشجيع زراعة " الكينوا "الصاوى أحمدقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن البقعة الصفراء الكبيرة على ثمرة البطيخ هى مكان ملاصقة الثمرة بالأرض لأن هذا الجزء لا تصل اليه أشعة الشمس، وأن سبب تدهور الزراعة بمصر بعد المسؤولين عن الفلاحين. وأوضح أن وزا

لا سياسة زراعية واضحة حتى الآن لتشجيع زراعة ” الكينوا “

الصاوى أحمد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن البقعة الصفراء الكبيرة على ثمرة البطيخ هى مكان ملاصقة الثمرة بالأرض لأن هذا الجزء لا تصل اليه أشعة الشمس، وأن سبب تدهور الزراعة بمصر بعد المسؤولين عن الفلاحين.

وأوضح أن وزارة الزراعة تتسم بالعشوائية فى اتخاذ القرارات ولا تتبع مبدأ الأولويات.



ففى الوقت الذى تتصدر مصر العالم كله فى استيراد القمح وتستورد ٩٧% من احتياجاتنا من الزيوت تحتل المرتبه الثانيه فى تصدير الموالح والخامسه فى تصدير الطماطم.

وأضاف أبوصدام أنه ومع توجه الوزارة لتنمية زراعة الكينوا والسلاكورنيا اعلاميا الا أنه وعلى ارض الواقع محلك سر فلا سياسه زراعيه واضحه لهذه الاصناف ولا تقاوى ولا ارشاد ولا زراعه تعاقديه.



وتابع: رغم أن السياسه العامة للدولة تتجه لاستصلاح الأراضى بالميلون ونصف فدان الا أن قرار وزير الزراعة تقليل مساحة الأرز من مليون و ٧٦ الف فدان إلى ٧٢٦الف فدان يؤدى لبوار وموت مساحات شاسعه من الاراضى الطينيه القديمه التى لا يمكن تعويضها بأى حال من الأحوال.



وطالب أبوصدام بضرورة وضع سياسة زراعية واضحة تتبع مبدأ الأولويات خاصة فى هذا الوقت الذى نفتقر فيه إلى رفاهية إهدار الفرص والعشوائيه وكثرة التجارب الخاطئه وندرة الموارد المائية مع الزياده فى إعداد السكان بصوره كبيرة.