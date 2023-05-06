نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة بشأن سعر توريد القمح

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه تم توريد أكثر من مليون و200 ألف طن من الأقماح منذ بدء استلام الأقماح في 15 أبريل الماضي وحتى الآن ونتوقع توريد 4 ملايين طن للحكومة وهي الكميات المستهدفة من الحكومة لهذا الموسم لافتا إلى أن توريد القمح مستمر حتى أواخر شهر سبتمبر القادم وتم حصاد نحو 50% من المساحات المنزرعة فيما تم درس نحو 25% من الكميات المحصوده تقريبا.

وأضاف أن إقبال مزراعي الأقماح الشديد على توريد أقماحهم للحكومة يرجع إلى عدة أسباب أهمها الوازع الوطني الذي يدفع المزارعين لتوريد أقماحهم للحكومة ورغبتهم في المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد، ثم القرارات الحكومية المناسبه والتي شجعت المزارعين على زيادة التوريد كتجهيز نحو 430 نقطة استلام للأقماح قريبة من أماكن الإنتاج لتخفيف أعباء النقل .

وأكد نقيب الفلاحين وضع سعر مجزي لشراء القمح ، حيث حدد سعر الأقماح حسب درجة نقاوة المنتج فتم وضع سعر 1500 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 ولدرجة نقاوة 23 سعر 1475 للأردب ولدرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 جنيها للأردب

مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد اقماحهم وتذليل العقبات التي تعوق التوريد وسداد مستحقات المزارعين إلكترونيا في غضون 48 ساعة على الأكثر بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من الحكومة بتوريد الأقماح وإنشاء غرف عمليات لمتابعة وتيسير عمليات التوريد.

وأشار أبوصدام إلى أن قرارات وزير التموين بحظر تداول الاقماح المحلية إنتاج 2023 من مكان لآخر إلا بموافقة التموين كان له أثر إيجابي في زيادة التوريد وقطع الطريق على راغبي استغلال القمح لأغراض أخرى.



وكشف نقيب الفلاحين أنه كما أن القرارات التحذيرية من التموين لاصحاب مزارع الاسماك والمصانع العلفية من استخدام القمح كعلف أو دخوله في تصنيع اعلاف وتحذير أصحاب المطاحن الخاصة ومنتجي الدقيق الحر من استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من التموين والتجارة الداخلية قرارات صائبة تصب كلها في مصلحة زيادة كميات توريد الاقماح للحكومةوذلك بعدطرح وزارة التموين كميات كبيرة من الاقماح المستوردة في البورصة السلعيه للبيع للقطاع الخاص.

وأكد أبوصدام أن المشروع القومي لانشاء الصوامع الحديثة كان له الفضل الكبير في زيادة السعات التخزينية لتصل إلي 5.5 مليون طن بما يساعد في توفير مخزون استيرايجي كبير يكفي للاستهلاك المحلي عدة شهور.



وأردف عبدالرحمن أنه من الأسباب المهمه التي تزيد من زيادة توريد الاقماح إعلان روسيا تخفيض الرسوم المفروضة على صادرات الأقماح في الوقت التي تحتل روسيا المركز الأول لتصدير الأقماح إلى مصر ويتمتع القمح الروسي بالمواصفات الفنية المصرية اللازمة بالإضافة إلى أنه الأرخص سعرا مع تمتع روسيا حاليا بفائض كبير من الاقماح وضعف في الطلب علي الاقماح الروسية من الدول المستوردة بسبب الظروف الراهنة.