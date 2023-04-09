نقيب الفلاحين يعلن بدء موسم حصاد القمح في الصعيد ويحث المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة للدولة

أعلن حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بدء موسم حصاد القمح في الصعيد، داعيا المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة للدولة .

وأوضح أن موسم زراعة الاقماح الحالي هو أفضل موسم مر علي مصر لزراعة الاقماح من حيث المساحة على الإطلاق, لافتا إلى أن المساحة المنزرعة من الأقماح زادت عن ثلاثة ملايين وستمائة ألف فدان لأول مرة في تاربخ مصر.

وتوقع إنتاجية تزيد عن 10 ملايين طن لهذا الموسم.

وأضاف أبوصدام أن موسم حصاد الأقماح بدا فعليا في جنوب الصعيد نظرا لأن محافظات الصعيد تزرع الأقماح مبكرا وتحصد مبكرا لارتفاع درجات حرارة الطقس نسبيا في الصعيد عن الوجه البحري حيث تبدا زراعة القمح غالبا في جنوب مصر في 10 نوفمبر من كل عام و يستمر موسم الزراعة حتي 10 ديسمبر في الوجه البحري ليصل مرحلة الحصاد بعد أربعة أشهر من وقت زراعته.

وناشد عبدالرحمن مزارعي الأقماح لتوريد أكبر كمية ممكنة للدولة للمساعدة في توفير رغيف الخبز المدعم ، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في سعر أردب القمح طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وجه فيه الجهات المعنية بضرورة وضع سعر مجزي لإردب القمح يناسب السعر علي أرض الواقع.

وأوضح أن الحكومة وضعت سعر ضمان 1250 جنيها لأردب القمح ومن المتوقع أن يرتفع هذا السعر في حالة ارتفاع الأسعار العالمية عند بداية توريد الأقماح لصوامع وزارة التموين في منتصف أبريل الحالي حيث تستهدف وزارة التموين استلام 4 ملايين طن كحد أدنى من المزارعين.

وأكد أبوصدام أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي أدت لزيادة مساحات زراعة الأقماح منها إعلان سعر مجزي لإردب القمح قبل موسم الزراعة بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات التي تؤدي لزيادة الإنتاج منها إنشاء المشروع القومي للصوامع لتحسين تخزين الأقماح ومنع الفاقد وزيادة السعة التخزينية وكذا استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية وتتحمل التغيرات المناخيه حيث وصل متوسط إنتاج الفدان حاليا إلى 3 أطنان تقريبا.